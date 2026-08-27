Загалом у справі про хабар за сприяння забудові підозрюють шістьох людей

НАБУ та САП повідомили про нові підозри у справі про хабар за сприяння зведення багатоквартирного будинку в Луцьку. Серед підозрюваних – перший заступник голови Волинської обласної ради та депутат облради, який очолює одну з фракцій. Загалом у справі підозрюють шістьох людей. Про це йдеться у повідомленні НАБУ від 26 серпня.

За даними антикорупційників, йдеться про 140 тис. доларів неправомірної вигоди. За версією слідства, голова однієї з фракцій Волинської облради разом із головою іншої депутатської фракції погодилися отримати ці гроші від користувача земельної ділянки, колишнього народного депутата. За хабар посадовці мали забезпечити ухвалення рішень, які створили б законні підстави для будівництва багатоповерхівки в Луцьку.

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Із 140 тис. доларів, за даними слідства, 110 тис. призначалися самим депутатам та іншим обранцям облради, а ще 30 тис. доларів – двом керівникам депутатських фракцій Луцької міської ради. До схеми також залучили першого заступника голови Волинської облради.

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«Слідчі задокументували факти надання та отримання 110 тис. і 15 тис. доларів, а також подальший розподіл коштів між підозрюваними», – повідомили в НАБУ.

У НАБУ не називають імен підозрюваних. Водночас, за інформацією «Сили правди», посаду першого заступника голови Волинської облради обіймає Юрій Поліщук. Ймовірно, головою фракції, про якого йдеться у повідомленні антикорупційників, є Ігор Лех – керівник фракції «За майбутнє» у Волинській облраді. Його ім’я вже фігурувало у матеріалах цієї справи.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Досудове розслідування триває.

Що відомо про справу

У грудні 2025 року НАБУ провело обшуки у приміщеннях Луцької міської та Волинської обласної рад, зокрема у службових кабінетах голів обох рад. Тоді НАБУ та САП повідомили про підозру депутатам Волинської облради Анатолію Вітіву та Луцької міськради Миколі Федіку в одержанні неправомірної вигоди за сприяння забудові в Луцьку. Юрію Савчуку повідомили про підозру у наданні хабаря.

У квітні 2026 року слідчі повідомили про додаткові підозри у цій же справі, зокрема Роману Бондаруку.

За версією слідства, фігуранти справи намагалися посприяти забудові на місці ковзанки «Снігова королева» в Луцьку в обмін на хабар.