Мудра та Микитась нібито обговорювали вплив на суддів, які розглядали позов експрезидента

Детективи Національного антикорупційного бюро розслідують можливу причетність голови Касаційного суду Ігоря Дашутіна до незаконного впливу на інших суддів. Ідеться про те, що Дашутін міг штучно затягувати розгляд справи щодо скасування санкцій проти п’ятого президента Петра Порошенка на вимогу тодішньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Про це повідомило агентство «Слідство.Інфо» з посиланням на засідання тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради 2 вересня.

Під час засідання народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Ніна Южаніна повідомила, що 19 серпня в Дашутіна провели обшуки в межах операції «Феміда» про захоплення бізнесу.

Також Южаніна зачитала записи розмов між Іриною Мудрою та Максимом Микитасем, які фігурують у справі «Форест Гамп» (легалізація злочинних коштів). Вони стосуються впливу на суддів, які розглядали позов Петра Порошенка до президента Володимира Зеленського про визнання незаконним указу про застосування санкцій. У розмові експосадовиця ОП нібито заявляє, що її попросили «розв’язати це питання по-доброму».

«Коротше кажучи, так, вчора вони зустрічалися. Щодо питання санкцій, він нібито не має до мене особисто ніяких претензій, він знає, що я виконуватиму лише вказівки, і просить знайти якусь можливість, нібито, щоб це питання вирішити по-доброму. Він пропонує мільярд, нібито на ЗСУ. Що ви про це думаєте, Ірино Романівно? Кажу: “А що, до мене якісь питання? Ну, ви ж розумієте, він же розуміє, як працюють суди. Ну, я займаюся судами. Я спілкувалася з Дашутіним”», – процитувала нардепка розмову Мудрої та Микитася (переклад з російської).

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За словами Южаніної, Ігор Дашутін міг навмисне зірвати засідання у цій справі 3 квітня 2026 року.

«Напередодні суддя Ольга Кашпур подала заяву про відпустку, яку Дашутін погодив. Водночас на сайті Касаційного суду наявна інформація, що 3 квітня (в день, коли суддя Кашпур начебто перебувала у відпустці), на неї розподілялися інші справи. Таким чином, Ігор Дашутін, погодивши відпустку судді на день оголошення рішення, допоміг штучно затягнути розгляд справи і дав час для незаконного впливу на інших суддів», – сказала вона.

2 вересня у пресслужбі НАБУ «Слідству.Інфо» повідомили, що про підозру Ігорю Дашутіну не повідомляли.

Нагадаємо, у лютому 2025 року президент Володимир Зеленський ввів санкції проти Петра Порошенка. За даними СБУ, РНБО запровадила санкції проти нього «через загрози державній безпеці».

Після запровадження санкцій проти нього Петро Порошенко подав апеляцію до суду. У травні 2026 року суд задовольнив клопотання Порошенка про витребування доказів від Офісу президента, які були підставою для запровадження санкцій РНБО проти нього.

У липні Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив Петру Порошенку у скасуванні запроваджених проти нього санкцій РНБО. П’ятий президент заявив, що подасть заяву до правоохоронних органів – мовляв, суддів нібито шантажували.