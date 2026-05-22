НАБУ викрило колишнього керівника Держрезерву на заволодінні 36 млн грн на тіньовій оренді
Екскерівнику Держрезерву та ще трьом підозрюваним загрожує до 12 років увʼязнення
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему привласнення грошей Держрезерву на махінаціях з орендою. Збитки оцінюють у 36 млн грн. Про це у пʼятницю, 22 травня, повідомили у пресслужбах НАБУ та САП.
Правоохоронці викрили заволодіння грошима, що перебуває під управлінням Державного агентства з управління резервами України. Підозрювані – колишній керівник Держрезерву, колишній заступник директора держпідприємства, організатор схеми та фізична особа-пособник.
За даними слідства, з січня 2023 року посадовці держпідприємства передали великі складські приміщення підконтрольним приватним фірмам. Ці фірми згодом здавали приміщення в оренду бізнесу й отримували за це гроші, які потім переводили у готівку та ділили між учасниками схеми.
Щоб схема виглядала законною, фігуранти підробляли документи та оформлювали фіктивні договори. У паперах навмисно вказували значно меншу площу, щоб приховати реальні масштаби використання складів. Збитки держави від махінацій оцінюють у 36 млн грн.
Усім чотирьом фігурантам оголосили підозри у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком до 12 років.
Вказується, що організатора схеми затримали під час спроби виїхати з України. Суд уже обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також слідчі провели обшуки в інших фігурантів та встановлюють усіх причетних до незаконної схеми.