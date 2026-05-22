Правоохоронці викрили корупційну схему у Держрезерві

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему привласнення грошей Держрезерву на махінаціях з орендою. Збитки оцінюють у 36 млн грн. Про це у пʼятницю, 22 травня, повідомили у пресслужбах НАБУ та САП.

Правоохоронці викрили заволодіння грошима, що перебуває під управлінням Державного агентства з управління резервами України. Підозрювані – колишній керівник Держрезерву, колишній заступник директора держпідприємства, організатор схеми та фізична особа-пособник.

За даними слідства, з січня 2023 року посадовці держпідприємства передали великі складські приміщення підконтрольним приватним фірмам. Ці фірми згодом здавали приміщення в оренду бізнесу й отримували за це гроші, які потім переводили у готівку та ділили між учасниками схеми.

Щоб схема виглядала законною, фігуранти підробляли документи та оформлювали фіктивні договори. У паперах навмисно вказували значно меншу площу, щоб приховати реальні масштаби використання складів. Збитки держави від махінацій оцінюють у 36 млн грн.

Усім чотирьом фігурантам оголосили підозри у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком до 12 років.

Вказується, що організатора схеми затримали під час спроби виїхати з України. Суд уже обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також слідчі провели обшуки в інших фігурантів та встановлюють усіх причетних до незаконної схеми.