НАБУ викрило посадовців Нацгвардії на привласненні близько 150 млн грн

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили посадовців Національної гвардії на привласненні майже 150 млн грн під час купівлі складу для зберігання продовольства та іншого майна, призначеного для військових. Посадовці НГУ діяли у змові з підприємцями та оцінювачами майна. Про це у вівторок, 21 липня, повідомили на сайті НАБУ.

Підозрюваними є заступника директор департаменту логістики, начальник Центральної бази виробничо-технологічної комплектації та його заступника. За даними слідства, у 2024 році під час купівлі приміщення під склад вони змовилися з підприємцями, які придбали нерухомість на підконтрольну фірму, а згодом перепродали її Нацгвардії за ціною, завищеною на 143 млн грн.

Щоб оборудка виглядала законною, спільники підкупили оцінювачів майна, які сфальсифікували звіт про оцінку. Отримані гроші військові та підприємці вивели через фірму, яку слідчі вважають фіктивною, а потім розділили між собою.

Також правоохоронці встановили, що ці ж фігуранти привласнили понад 7 млн грн бюджетних грошей під час закупівлі сонячних електростанцій для військових частин і шин для бронетранспортерів.

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Незаконно отримані гроші посадовці Нацгвардії витратили на дороговартісні покупки. Зокрема, вони придбали:

Mercedes-Benz AMG GLE 2024 року випуску;

Toyota Land Cruiser 300 2021 року випуску;

Audi Q8 2019 року випуску;

земельні ділянки під забудову поблизу Києва;

дворівневу квартиру в Києві площею понад 130 м²;

апартаменти у Буковелі вартістю понад 300 тис. доларів.

Наразі на це майно, а також на 340 тис. доларів і 99,7 тис. євро, вилучені під час обшуків, накладено арешт.

Посадовцям Нацгвардії, двом підприємцям та двом директорам оціночних компаній повідомили про підозру у привласненні та розтраті майна (ч. 5 ст. 191 КК України). Зазначається, що військових відсторонили від посад ще у 2025 році після перших обшуків.

Нагадаємо, у травні 2025 року НАБУ проводило обшуки у посадовців Нацгвардії, серед яких був командувач НГУ Олександр Півненко. За даними слідства, посадовці НГУ за хабарі сприяли укладанню договорів та визнанню переможцями конкретних підприємців під час закупівлі товарів і послуг для Центральної бази виробничо-технологічної комплектації Нацгвардії.

Також НАБУ проводило обшуки у нацгвардійців Сергія Гриценка, Олександра Калатинця, а також заступника командувача НГУ Олександра Білоуса. За версією слідства, вони могли закупити гусеничні бронетранспортери серії FV за завищеними цінами, змовившись із ТОВ «БП ЕКСІМ СВІТОВА ОБОРОНА». Унаслідок цього, за даними слідчих, державному бюджету завдали збитків на 199 млн грн.