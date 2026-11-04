Деталі про викритих високопосадовців НАБУ пообіцяло надати згодом

В межах операції «Карфаген» про покривання шахрайських кол-центрів посадовцями Офісу генпрокурора НАБУ і САП викрили злочинну організацію, до якої, окрім працівників ОГП, входили високопосадовці СБУ, Нацполіції, а також представники кримінального середовища. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ у середу, 4 листопада.

За даними антикорупційних органів, детективам вдалося викрити злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання хабарів високопосадовцям правоохоронних органів за те, щоб вони не перешкоджали роботі шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

«За даними слідства, до злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Національної поліції, Офісу Генерального прокурора та представники кримінального середовища», – повідомили у пресслужбі НАБУ.

Деталі у справі у пресслужбі бюро пообіцяли оприлюднити згодом.

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Зазначимо, повідомлення НАБУ зʼявилося на тлі обшуків у високопосадовців СБУ, які відбулися 4 листопада. Тоді ж у пресслужбі бюро повідомили, що один з високопосадовців Служби безпеки перешкоджав діяльності детективів, а також погрожував їм застосувати зброю.

За даними УП, йшлося про генерал-майора Сергія Дуку, якого повʼязують з атаками на антикорупційні органи у липні 2025 року. Крім того, журналісти повідомили, що обшуки пройшли у полковника Антона Кравчука.

Нагадаємо, 4 вересня НАБУ і САП повідомили про проведення операції «Карфаген», у межах якої викрили злочинну організацію. За версією слідства, учасники злочинної організації забезпечували покривання нелегальних кол-центрів. Організатором злочинного угруповання, за даними НАБУ, є заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергій Кропива. З 6 вересня він перебуває під вартою.

За даними слідства, учасники ймовірної схеми могли отримати близько 1 млрд грн неправомірної вигоди.