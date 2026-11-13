Богдан Сагайдак продовжує керувати Південно-Західним міжрегіональним управлінням Держпраці

Правоохоронці оголосили чергову підозру 41-річному начальнику Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Богдану Сагайдаку. На цей раз скандальний посадовець не задекларував майно на 12,7 млн грн.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у п’ятницю, 13 листопада, під час подання щорічної декларації за 2024 рік підозрюваний приховав інформацію про членів сім'ї та своє фактичне місце проживання.

Зокрема, у розділах про членів сім’ї та об’єкти нерухомості він не вказав жодних відомостей. Водночас у ході досудового розслідування встановили, що протягом 2024 року чоловік проживав разом із співмешканкою (нині дружиною) та донькою у будинку площею понад 200 м2 в одному із сіл на Тернопільщині. Право власності на особняк вартістю майже 5 млн грн, яким користувався посадовець, але не вказав у декларації, належить його матері.

«Також він приховав дві квартири в Тернополі вартістю 2,7 млн грн та 2,4 млн грн, приміщення творчої майстерні, гараж та авто, які зареєстровані на його співмешканку (нині дружину). При цьому обидві квартири здавалися в оренду, а прибуток від цього отримував безпосередньо сам підозрюваний», – розповіли у прокуратурі.

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У декларації за 2025 рік Богдан Сагайдак вказав приховане майно. Йому інкримінують внесення завідомо неправдивих даних до декларації (ч. 2 ст. 366-2 КК України). Санкція статті передбачає до 2 років ув’язнення.

Нагадаємо, Богдан Сагайдак є обвинуваченим у справі про систематичне вимагання та одержання хабарів від підприємців. За даними слідства, посадовець організував масштабну схему поборів із бізнесу, до якої залучив двох підлеглих та директора навчального центру з охорони праці.

Разом зі спільниками він брав гроші за непроведення перевірок, приховування порушень трудового законодавства, забезпечення позитивних висновків розслідувань нещасних випадків на виробництві та оформлення фіктивних документів про проходження навчання і перевірку знань з охорони праці.

Злочинну групу викрили у листопаді 2025 року, а у жовтні 2026 року прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо всіх 4 фігурантів.

За інформацією установи, Богдан Сагайдак продовжує керувати Південно-Західним міжрегіональним управлінням Держпраці.