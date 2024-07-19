Слідчі наразі вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу

Волинські правоохоронці викрили начальника одного із квартирно-експлуатаційних відділів на закупівлі армійських ліжок за завищеними цінами. Суму збитків від його дій оцінюють у 2,2 млн грн. Про це 19 липня повідомили у спецпрокуратурі Західного регіону.

«За даними слідства, 51-річний підполковник, який і є начальником КЕВ, закупив у підприємства майже 2 тисячі армійських ліжок за ціною, значно вищою за ринкову, чим завдав державному бюджету збитків на понад 2,2 млн грн», – зазначили правоохоронці.

Як уточнили ZAXID.NET у прокуратурі, посадовець купував ліжка для військової частини у Володимирському районі.

51-річному підполковнику оголосили про підозру за фактом недбалого ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.