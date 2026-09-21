Orlen і «Нафтогаз» розширюють співпрацю у постачанні газу

«Нафтогаз» і польський енергетичний концерн Orlen підписали два меморандуми про постачання енергоресурсів до України. Домовленості передбачають імпорт скрапленого природного газу та нафтопродуктів. Про це повідомила пресслужба «Нафтогазу».

Перший меморандум стосується постачання трьох партій скрапленого природного газу (СПГ) у першому кварталі 2027 року.

Другий документ Orlen підписав з «Укрнафтою», що входить до Групи «Нафтогаз». Він передбачає постачання нафтопродуктів для України на загальну суму 500 млн доларів.

Як повідомив виконувач обов’язків голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко, компанії також опрацьовують можливість постачання української нафти на нафтопереробні заводи у Центральній Європі.

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Також Orlen може передати Україні вживані паливозаправники замість техніки, втраченої через російські обстріли. Меморандуми підписали у п’ятницю під час Карпатського саміту.

Раніше «Нафтогаз» підписав меморандум з угорською компанією MOL. Він стосується будівництва в Угорщині, поблизу українського кордону, потужностей для зберігання нафтопродуктів для потреб України.