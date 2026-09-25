Затриманого нападника Ігоря М. госпіталізували, а потім перевели до психіатричного відділення

31-річний українець, який напав з ножем на священників в жіночому монастирі у польському Ярославі, до того намагався потрапити в Україну. Втім, йому відмовили у вʼїзді через відсутність страхування на авто, а машину відбуксували до Ярослава, повідомила у п'ятницю, 25 вересня, польська газета Fakt із посиланням на джерела, ознайомлені зі справою.

За даними журналістів, 31-річний українець Ігор М. протягом кількох років жив у Німеччині, але вирішив повернутися до України. Він прямував до українського кордону через Польщу на своєму автомобілі.

У ніч на 24 вересня в пункті пропуску «Корчова – Краковець» поблизу Ярослава прикордонники відмовили чоловіку в перетині кордону. Причиною стала відсутність в його машини обовʼязкового страхування. Після цього автомобіль відвезли евакуатором до Ярослава.

Ігор М. поїхав до міста, щоб забрати своє авто та оформити страхування. Втім, за даними газети, потім українець «передумав» та вирушив до абатства сестер-бенедиктинок в Ярославі, де вкрав кухонного ножа та почав нападати на випадкових людей.

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«Відразу після початку війни в монастирі розмістився центр для біженців з України. Донині там живуть біженці з-за нашого східного кордону. Колись їх були сотні, тепер залишилося лише кілька. Ми не знаємо, чи був цей чоловік тут раніше, тому він вирішив повернутися на знайоме місце, перш ніж намагатися забрати свою машину», – йдеться у матеріалі.

За даними журналістів, чоловік зайшов в кафе біля входу до церкви, озброївся ножем та почав нападати на священників. Внаслідок нападу пʼятеро людей зазнали поранень, а 72-річний отець Станіслав Збоєвич помер від отриманих поранень. Ще один отець, Марек Пієнтковський, перебуває у критичному стані.

Вшанування загиблого отця Станіслава Збоєвича / Klub Konfederacji Ziemi Jarosławskiej

Після нападу на священників втрутилися свідки. Зокрема, один із молодих чоловіків, які прийшли на ранкову месу, замкнув озброєного українця за ґратами в церкві. Відразу після цього прибув поліцейський патруль.

За даними Fakt, побачивши офіцерів, українець упав на підлогу. Ймовірно, під час цього він поранився ножем. Після арешту українця доставили до лікарні, де він кричав «Там добре годують і готують смачну каву».

«Після того, як чоловікові обробили рани на руках, його доставили до психіатричного відділення. Він перебуває в окремій камері», – повідомила газета.

На відео, поширеному депутатом Європарламенту від партії «Конфедерація» Томаша Бучека, видно, як чоловіка з перевʼязаними руками ведуть двоє поліцейських. На кадрах видно, що у затриманого закривавлена футболка.

Прокуратура вже підготувала Ігорю М. звинувачення у вбивстві священника, замаху на вбивство та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень. Втім, через те, що фізичний та психічний стан підозрюваного продовжує погіршуватися, прокуратура може вжити інших заходів. Наразі правоохоронці готують клопотання до суду про взяття Ігоря М. під варту