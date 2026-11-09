Олександр Куницький у вересні 2024 року виїхав з України

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Куницький, який у вересні 2024 року виїхав з України, знову взяв участь у голосуванні Верховної Ради. Це сталося 9 листопада – уперше за два роки. Про це повідомив рух «Чесно» з посиланням на результати поіменного голосування за проєкт постанови №15220. Інформацію про повернення Куницького також підтвердила речниця фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук у коментарі «Українській правді».

За даними руху, 9 листопада депутат підтримав документ під час голосування за нього в цілому.

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«Нардеп-утікач Олександр Куницький голосував на засіданні Ради 9 листопада. Нагадаємо, Куницький не зʼявлявся у Верховній Раді з вересня 2024 року», – йдеться у дописі.

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У січні 2025 року апарат Верховної Ради повідомив, що з 21 вересня до 31 грудня 2024 року Куницькому не нараховували та не виплачували заробітну плату через відсутність відпрацьованого часу. Водночас причини його відсутності на пленарних засіданнях тоді не пояснили.

За інформацією джерел «Української правди» у фракції «Слуга народу», у вересні 2024 року нардеп вирушив у відрядження до Ізраїлю, звідки згодом поїхав до родини у США. Один зі співрозмовників видання розповідав, що Куницький повідомив колегам про намір не повертатися в Україну, доки не покарають поліцейських, які, за його словами, зламали йому ребра. Ймовірно, йшлося про інцидент у березні 2022 року, коли правоохоронці затримали депутата через незаконну зйомку блокпоста.

За словами джерела, тоді Куницький також заявляв про готовність скласти депутатський мандат.