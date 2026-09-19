Вадим Столар не вніс 300 млн грн застави у встановлений строк

Народний депутат Вадим Столар, який фігурує у справах «Форест Гамп» і «Феміда», не зміг внести 300 млн грн застави у встановлений строк через проблеми з обміном іноземної валюти на гривню. Про це 18 вересня повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

За її словами, член депутатської групи «Відновлення України» не встиг внести заставу, яку 11 вересня призначив Вищий антикорупційний суд. Згідно зі законом САП може ініціювати в такому разі зміну запобіжного заходу на більш суворий.

За версією слідства, Столар причетний до створення злочинної організації та рейдерського захоплення двох підприємств вартістю 248 млн грн, а також до підготовки заволодіння нерухомістю на понад 207 млн грн.

«Банки, швидше за все, просто заблокували будь-які операції, повʼязані з ним до вияснення обставин походження коштів, які, ймовірно, зайшли з-за кордону», – написала Василевська-Смаглюк.

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За словами депутатки, українські банки можуть відмовлятися проводити операції, пов’язані з внесенням застави, через ризик претензій з боку антикорупційних органів щодо співучасті у відмиванні коштів.

Василевська-Смаглюк зауважує, що у фінансовому секторі також обговорюють можливість звернення фігурантів кримінальних проваджень до Європейського суду з прав людини через позбавлення їх права на звільнення під заставу.

Наразі адвокати Столара вже звернулися до Національного банку зі скаргою через неможливість внести заставу.

«Нагадаю, за незаконну відмову РЕРам (особи, які виконують або виконували важливі функції у державному управлінні, – ред.) в проведенні операції, Нацбанк також може оштрафувати банківську установу», – додала народна депутатка.

Нагадаємо, 18 вересня Вадим Столар заявив, що банки безпідставно відмовляються переказувати кошти нардепа та його сім’ї на казначейський рахунок ВАКС. За його словами, адвокати повідомили про проблему сторону обвинувачення.