Олексій Гончаренко закликав владу виступити за зняття санкцій з Росії

Народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко запропонував Україні виступити за зняття санкцій з Росії в обмін на припинення далекобійних ударів, розблокування Чорного моря та обмеження бойових дій на Донбасі. Свою позицію депутат виклав у дописі в телеграмі у п'ятницю, 2 жовтня.

Він заявив, що Україна, на його думку, має виходити з реальності та використовувати можливе послаблення санкцій проти Росії як предмет для переговорів.

«Ми розуміємо стратегічну ціль Росії на цьому етапі війни. Вони хочуть зняття санкцій зі своїх енергоресурсів.

Хочуть торгувати й заробляти на нафті та газі. Якщо жити в реальності, то ви помітите, як дуже багато бізнесів поступово повертається в Росію. Як вони там знову починають вести економічну діяльність. Як величезна кількість європейських компаній продає комплектуючі до ракет (!) росіянам. Якщо взагалі відкрити очі, то ви побачите, як найбільший друг Володимира Зеленського – Емманюель Макрон – зняв санкції з двох російських мільярдерів: Усманова та Фрідмана. Ми взамін отримали слова підтримки й співчуття», – йдеться у дописі.

На цьому тлі Гончаренко запропонував Україні самій ініціювати обговорення санкційних поступок. Серед можливих умов такої домовленості він назвав припинення будь-яких далекобійних ударів, розблокування Чорного моря та обмеження бойових дій ділянкою фронту на Донбасі.

За його словами, такий підхід міг би допомогти зберегти українську економіку, міста та життя людей, а також зменшити відтік населення.

Водночас Гончаренко визнав можливий негативний наслідок послаблення санкцій – Росія отримуватиме більше доходів, які зможе спрямовувати на війну. Однак депутат заявив, що за п’ять років санкцій російські доходи, на його думку, не зменшилися настільки, щоб це зупинило війну.

«І якщо ми виходимо з реальності, у якій санкції все одно знімуть, то, можливо, краще й собі отримати вигідні умови?», – додав Гончаренко.

Нагадаємо, 29 вересня The Atlantic повідомило, що спецпосланець президента США Дональда Трампа Джон Коул запропонував Кремлю звільняти цивільних політичних в’язнів в обмін на послаблення американських санкцій проти Росії. За даними видання, цю ідею також підтримав Трамп.

Звільнення політв’язнів, як зазначає The Atlantic, могло б стати частиною ширших переговорів США з Кремлем щодо можливих угод у сферах російської нафти, дизельного пального, рідкісноземельних мінералів та інших товарів. Видання також припускало, що такий підхід може викликати критику з боку України, європейських країн і частини американських конгресменів-республіканців.