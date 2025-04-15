Олег Марусяк був обраний від партії «Слуга народу» за списком

Народний депутат від партії «Слуга народу» Олег Марусяк подав декларацію про свої доходи за 2024 рік. Згідно з нею, нардеп отримав в спадщину 7 млн грн, будинок, землі та човен. У Верховній Раді він заробив понад 730 тис. грн. Його дружина отримала майже 4,5 млн грн доходу від підприємницької діяльності.

З доходів в 2024 році сім’я Марусяків отримала зарплати, гроші від бізнесу та спадщину від родичів. Зокрема, Олег Марусяк задекларував 7,3 млн грн спадщини від свого батька Романа Марусяка. Зарплата у Верховній раді становили 732 тис. грн. Дружина нардепа Наталя Марусяк отримала 4,5 млн грн доходу від підприємництва та понад 100 тис. грн зарплати в приватному підприємстві «Каретний двір», яким вона і володіє. На нардепа Олега Марусяка записано ще одне підприємство – ПП «Гаразд».

З нерухомості Олег Марусяк задекларував вісім об’єктів. У народного депутата у власності є гараж площею 25,5 м2 в місті Калуш Івано-Франківської області, який він отримав в 2024 році. Також він має ще один гараж в тому ж місті і площею 25 м2. У селі Рудники на Прикарпатті він також з 2024 року володіє земельною ділянкою площею 0,2 м2. Спільно з Людмилою Федоляк нардеп має також частку в земельній ділянці та житловому будинку в тому ж селі Рудники. Дружина Марусяка має квартиру площею 35 м2 в Калуші. Ще в одній квартирі в Калуші сім’я Марусяків має право на проживання, а володіє нею Христина Павлюк. Ще одну квартиру нардеп разом з дружиною орендує в Києві.

Автомобілів народний депутат у власності не має, однак з 2024 року володіє човном марки Yamaha M26 вартістю 20 тис. грн. Гроші на рахунках в банках та готівку сім’я Марусяків не задекларувала. Однак в документі вказано, що нардеп має позику. Гроші він позичив в громадянина України Назара Орищука в сумі 420 тис. грн у 2020 році. Ще з однією людиною, Христиною Павлюк, в нього є зареєстроване право грошової вимоги. Тобто в Олега Марусяка є ще один кредит на суму понад 100 тис. доларів.

Олег Марусяк родом з Чернівців. У 2019 році був обраний народним депутатом від партії «Слуга народу» номером 52 у списку як безпартійний. Наразі входить до Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.