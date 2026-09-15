Нардепа обрали у 2019 році від партії «Слуга народу»

Народний депутат від партії «Слуга народу» Валерій Божик, який балотувався до Верховної Ради від Буковини, отримав одну із найбільших компенсацій за невикористану відпустку.

Як йдеться в аналітичному матеріалі руху «Чесно», найбільшу компенсацію отримав нардепутат Сергій Мінько від партії «Довіра» – 580 тис. грн. Окрім нього, компенсацію за відпустки у понад пів мільйона гривень отримали «слуги народу» Андрій Клочко (548 тис. грн) та Валерій Божик (528 тис. грн), а також колишній їхній однопартієць Олександр Юрченко (522 тис. грн).

Ще кілька десятків нардепів отримали компенсації в розмірі 270–500 тис. грн. Наприклад, депутат з Чернівецької області Георгій Мазурашу (391 тис. грн).

Нагадаємо, що наприкінці 2025 року народні депутати призначили собі додаткову компенсацію – за невикористані дні відпустки. Згідно з законом, нардепи мають 45 днів щорічної оплачуваної відпустки в міжсесійний період. Однак через воєнний стан Верховна Рада працює в режимі одного засідання, тож відпустки нардепи фактично не мають. Тому парламентарі внесли зміни, щоб отримувати компенсацію.

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Додамо, що Валерій Божик у Верховній Раді є заступником голови комітету з питань правової політики. Раніше він заснував у 2015 році акціонерне товариство «Феміда груп», яке займається адвокатською діяльністю. У 2017 році Валерій Божик став одним із засновників благодійної організації «Благодійний фонд Ради адвокатів Чернівецької області». У липні 2019 року він взяв участь у виборах до Верховної Ради по округу м. Новодністровськ. За Валерія Божика проголосувало понад 51% виборців.

У декларації за 2025 рік Валерій Божик зазначив, що володіє земельною ділянкою в селі Кадубівці та нежитловим приміщенням у Чернівцях. Його дружина Наталія Вдовиченко має квартиру у Києві та два паркомісця. Нардеп отримав понад 700 тис. зарплати, а його дружина – 1,2 млн грн від підприємницької діяльності. Готівкою Валерій Божик тримає 65 тис. євро та 83 тис. доларів.