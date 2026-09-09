39-річна Настя Каменських, схоже, знайшла нову небезпеку української мови – від неї, за словами співачки, можна втратити голос та отримати кісту. Про це виконавиця розповіла в інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій.

За словами Каменських, у неї почалися проблеми зі здоров’ям після того, як вона близько пів року розмовляла лише українською. Через це співачка нібито була змушена переносити концерти, а психолог порадив їй повернутися до російської, оскільки її тіло «не сприймає» українську мову.

Після такої заяви українцям залишалося лише одне – перетворити Настю Каменських та її кісту на меми. ZAXID.NET зібрав найкращі.

Схоже, українська мова виявилася для організму Каменських настільки чужою, що вирішила залишити після себе кісту. А от російська, мабуть, мала б пройти, як терапія… Однак у сумнівного психолога.

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Але однієї російської мови, видно, замало. Для надійності соцмережі згадали перевірений часом шедевр «Чундра-чучундра».

Після такої кількості уваги кіста Каменських фактично стала окремим персонажем. Тож користувачі соцмереж вирішили піти до кінця й персоніфікувати хвороби.

Втім, на цьому кар’єра кісти Каменських не закінчилася. Її швидко підвищили з медичного діагнозу до історичної причини русифікації українців.

А сама кіста настільки органічно вписалася в образ співачки, що настав час для ребрендингу. У соцмережах запропонували розшифровувати NK значно простіше – Настя Кіста.

Втім, у цій історії є ще один герой, якому дісталося не менше уваги – психолог Каменських. Щоправда, після таких рекомендацій він, ймовірно, волів би залишитися невідомим.

Але якщо російська справді працює як лікувальна процедура, то чому зупинятися на голосі та кісті? У соцмережах рекомендують Каменських повний курс – аж до відмови від українського паспорта.

Альтернативу російській терапії запропонувала відома співачка Fiinka. Щоправда, наслідки від такого методу можуть бути ще неочікуванішими, ніж від переходу на українську.