«NK – Настя Кіста. Новий псевдонім»: реакція українців на абсурдну заяву Каменських
Найкращі меми з соцмереж
39-річна Настя Каменських, схоже, знайшла нову небезпеку української мови – від неї, за словами співачки, можна втратити голос та отримати кісту. Про це виконавиця розповіла в інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій.
За словами Каменських, у неї почалися проблеми зі здоров’ям після того, як вона близько пів року розмовляла лише українською. Через це співачка нібито була змушена переносити концерти, а психолог порадив їй повернутися до російської, оскільки її тіло «не сприймає» українську мову.
Після такої заяви українцям залишалося лише одне – перетворити Настю Каменських та її кісту на меми. ZAXID.NET зібрав найкращі.
Схоже, українська мова виявилася для організму Каменських настільки чужою, що вирішила залишити після себе кісту. А от російська, мабуть, мала б пройти, як терапія… Однак у сумнівного психолога.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Але однієї російської мови, видно, замало. Для надійності соцмережі згадали перевірений часом шедевр «Чундра-чучундра».
Після такої кількості уваги кіста Каменських фактично стала окремим персонажем. Тож користувачі соцмереж вирішили піти до кінця й персоніфікувати хвороби.
Втім, на цьому кар’єра кісти Каменських не закінчилася. Її швидко підвищили з медичного діагнозу до історичної причини русифікації українців.
А сама кіста настільки органічно вписалася в образ співачки, що настав час для ребрендингу. У соцмережах запропонували розшифровувати NK значно простіше – Настя Кіста.
Втім, у цій історії є ще один герой, якому дісталося не менше уваги – психолог Каменських. Щоправда, після таких рекомендацій він, ймовірно, волів би залишитися невідомим.
Але якщо російська справді працює як лікувальна процедура, то чому зупинятися на голосі та кісті? У соцмережах рекомендують Каменських повний курс – аж до відмови від українського паспорта.
Альтернативу російській терапії запропонувала відома співачка Fiinka. Щоправда, наслідки від такого методу можуть бути ще неочікуванішими, ніж від переходу на українську.