У 2023 році Настя Каменських заявляла про те, що надалі співатиме лише українською мовою

39-річна співачка Настя Каменських заявила про те, що після того, як вона почала розмовляти українською, у неї нібито діагностували кісту та пропав голос. Про це вона розповіла в інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєвій.

За словами співачки, проблеми зі здоров’ям у неї почалися після того, як вона майже півроку розмовляла лише українською мовою. Як розповіла Каменських інтерв’юерці, через це вона почала переносити концерти.

«Я перейшла на українську мову і говорила виключно українською півроку. Це було дуже пікантно, і, як казав Олексій, доволі сексуально, бо українська мова неймовірно красива. Але в мене в цей час був тур, і, уявляєш, у мене вилізла кіста, і я втратила голос. Я навіть не знала, що робити, і скасувала концерти», – заявила Настя Каменських.

Настя Каменських також заявила, що через це звернулася до психолога, який порадив їй перейти на російську мову, оскільки її тіло «не сприймає мову».

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«Тут питання ж не кому належить ця мова, а навіть психосоматика чисто. Я вірю в психосоматику: все, що з нами не відбувається, це все від голови», – зазначила співачка.

Вона також додала, що мовне питання в Україні «довели до абсурду», разом з тим українською мовою почали маніпулювати та використовувати це питання як політичний інструмент.

«Звісно, Україна має 100% говорити українською мовою, але я зробила тоді для себе висновок, що я сама хочу вирішувати, якою мовою говорити, якою мовою співати. І так, у мене все змінилося, тому що я живу своє життя, я жива людина, в мене відбуваються якісь зміни, я приходжу до якихось висновків. І я вважаю, що це нормально», – сказала Каменських.

Нагадаємо, у 2023 році Настя Каменських заявляла про те, що надалі співатиме лише українською мовою. Як писав ZAXID.NET наприкінці серпня 2025 року, українська ювелірна компанія «Золотий вік» припинила співпрацю зі співачкою після її виступів російською мовою. Ювелірний бренд співпрацював з Каменських з 2021 року.

Всередині травня 2026 року Потап і Настя Каменських повідомили про воз’єднання дуету після дев’ятирічної перерви. Заяву вони зробили російською мовою та на сторінках в інстаграм анонсували дати перших концертів. Наприкінці липня дует виступив на музичному фестивалі Лайми Вайкуле «Рандеву» виключно з російськомовними піснями, через що знову опинився у центрі скандалу.

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У серпні Олексій Потапенко та Каменських знову потрапляють у скандал. Йдеться про відео, яке репер разом зі співачкою опублікував в інстаграм та висміяв критику російської мови в Україні та вимоги розмовляти українською. 28 серпня на сайті Офісу президента України зареєстрували петицію щодо ініціювання процедури позбавлення Потапенка Олексія Андрійовича почесного звання «Заслужений артист України», яке він отримав у 2020 році. Авторка петиції – співачка та громадська діячка, що популяризує українську мову, – Катерина Таран. Ця петиція вже набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.