Російський безпілотник пошкодив дах житлового будинку у місті Вирики-Воля

НАТО не вважає, що російські дрони, які залетіли в повітряний простір Польщі у ніч на середу, 10 вересня, є нападом на Північноатлантичний альянс. Про це повідомило джерело агентству Reuters.

За словами співрозмовника видання, хоч НАТО й не вважає це нападом, та попередні дані вказують на навмисне проникнення російських дронів до Польщі.

«Це був перший випадок, коли літаки НАТО атакували потенційно небезпечні об'єкти в повітряному просторі союзника», – зазначило джерело.

Прессекретар НАТО Елісон Харт повідомила, що генсек НАТО Марк Рютте підтримує зв'язок з польським керівництвом щодо інциденту з дронами.

Тим часом прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав проникнення БпЛА масштабною провокацією.

«Ймовірно, ми маємо справу з провокацією великого масштабу. Я перебуваю в постійному контакті з генеральним секретарем НАТО, щоб протягом найближчих кількох годин, днів і в подальшому майбутньому діяти так само ефективно, як сьогодні вночі, у разі подібної загрози», – зазначив голова польського уряду.

Туск підкреслив, що безсумнівно варто бути готовими до різних сценаріїв, але наразі немає причин вводити будь-які обмеження, які ускладнювали б повсякденне життя громадян.

В ЄС вважають вторгнення російських дронів до Польщі невипадковим. Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас підкреслила, що оскільки Росія йде на ескалацію війни, а не закінчує її, Європа має підвищити ціну для Москви, посилити підтримку України та інвестувати в оборону ЄС.

У Міноборони Білорусі заявили, що вони передавали полякам інформацію про нібито заблукалі безпілотники. Крім цього, за словами відомства, білоруські військові збили деякі БпЛА, які йшли у бік Польщі.

Нагадаємо, у ніч на середу, 10 вересня, під час масованого російського обстрілу України безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Через загрозу у країні закрили чотири аеропорти, а військові вперше відкрили вогонь по цілях. Polsat News повідомляє, що російський безпілотник пошкодив дах житлового будинку та припаркований поруч автомобіль у місті Вирики-Воля Люблінського воєводства. Ніхто не постраждав.