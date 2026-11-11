Нацгвардієць викрав зі свого підрозділу 450 мін та продав їх за 800 тис. грн
Військовий списував міни як використані для ураження
Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця Нацгвардії, який викрав зі свого підрозділу 450 мін, а згодом продав їх. Про це у середу, 11 листопада, повідомило ДБР.
Затриманий мав доступ до боєприпасів, оскільки відповідав за матеріально-технічне забезпечення підрозділу. Військовий привласнював міни, а в документах зазначав, що їх використали для ураження цілей. Надалі він шукав покупців серед знайомих і продавав їм боєприпаси.
Зазначається, що нацгвардієць продавав 120-мм та 82-мм осколково-фугасні мінометні міни за значно нижчою ціною, ніж їхня реальна вартість, – до 2 тис. грн. ДБР встановило, що загалом військовий привласнив і продав 450 мін за 800 тис. грн.
«Дві партії боєприпасів військовослужбовець продав на Харківщині, ще одну – на Сумщині. Під час третьої передачі мін нацгвардійця затримали», – йдеться у повідомленні ДБР.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Правоохоронці затримали військового та вилучили всі 450 мін, які він продав. Також під час обшуків у нього виявили набої до автоматичної зброї. Затриманому оголосили підозру в незаконному придбанні, зберіганні та збуті боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України). Військовому загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, 30 жовтня ДБР повідомило про затримання підполковника ЗСУ за підозрою у спробі продажу броньованої розвідувально-дозорної машини БРДМ-2 та вибухівки потужністю близько 300 кг у тротиловому еквіваленті.