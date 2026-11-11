Військовий Нацгвардії продав 450 мін свого підрозділу

Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця Нацгвардії, який викрав зі свого підрозділу 450 мін, а згодом продав їх. Про це у середу, 11 листопада, повідомило ДБР.

Затриманий мав доступ до боєприпасів, оскільки відповідав за матеріально-технічне забезпечення підрозділу. Військовий привласнював міни, а в документах зазначав, що їх використали для ураження цілей. Надалі він шукав покупців серед знайомих і продавав їм боєприпаси.

Зазначається, що нацгвардієць продавав 120-мм та 82-мм осколково-фугасні мінометні міни за значно нижчою ціною, ніж їхня реальна вартість, – до 2 тис. грн. ДБР встановило, що загалом військовий привласнив і продав 450 мін за 800 тис. грн.

«Дві партії боєприпасів військовослужбовець продав на Харківщині, ще одну – на Сумщині. Під час третьої передачі мін нацгвардійця затримали», – йдеться у повідомленні ДБР.

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Правоохоронці затримали військового та вилучили всі 450 мін, які він продав. Також під час обшуків у нього виявили набої до автоматичної зброї. Затриманому оголосили підозру в незаконному придбанні, зберіганні та збуті боєприпасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України). Військовому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 30 жовтня ДБР повідомило про затримання підполковника ЗСУ за підозрою у спробі продажу броньованої розвідувально-дозорної машини БРДМ-2 та вибухівки потужністю близько 300 кг у тротиловому еквіваленті.