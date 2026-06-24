На Львівщині зареєстровано найбільше виробників води з-поміж областей України

Аналітики платформи YC.Market склали перелік найбільших гравців ринку безалкогольних напоїв та мінеральних вод в Україні за доходами. До десятки лідерів увійшли троє виробників зі Львівщини, а сама область посіла перше місце за кількістю виробників такої продукції.

У Львівській області, за даними YC.Market, в 2025 році працювали 78 підприємств, які випускають безалкогольні напої. До п’ятірки лідерів за кількістю виробників увійшли також:

Дніпропетровська область – 61;

Закарпатська – 57; Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Одеська – 544

Київська область – 50.

Чий бізнес заробляє найбільше

Перелік лідерів за доходами в 2025 році очолює ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед», що працює на ринку України з 1998 року. У 2025 році компанія отримала 18,03 млрд грн доходу та 2,21 млрд грн чистого прибутку, а чисельність її працівників станом на березень 2026 року становила 1 245 людей.

У десятці найдохідніших виробників – три бізнеси у Львівській області, які торік сукупно отримали понад 4 млрд грн доходу.

Серед них – ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод», що посів другу сходинку в національному рейтингу. У 2025 році компанія отримала 3,09 млрд грн доходу та 337,1 млн грн чистого прибутку. Чисельність співробітників компанії – близько 700 людей.

Власником компанії є кіпрській International Distribution Systems Limited, що з листопада 2023 року перебуває в санкційному списку РНБО. Частиною акцій компанії (опосередковано близько 34%) володіють підсанкційні підприємці з Росії (Михайло Фрідман, Петро Авен, Андрій Косогов, Герман Хан).

У 2022 році за клопотанням Бюро економічної безпеки (БЕБ) суд заарештував корпоративні права холдингу IDS Ukraine, до якого входять заводи мінеральних вод в Моршині та Миргороді, ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи», ТОВ «ІДС Аква Сервіс», та передав їх в управління АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів).

Значно меншим, проте достатнім для дев’ятого місця в загальному рейтингу, торік був дохід ТОВ «Карпатські мінеральні води». У порівнянні з 2024 роком він зріс удвічі і становив 523,4 млн грн. Чистий прибуток компанії в 2025 році зріс до 221,1 млн грн, а чиста маржа становила 42,2%.

На підприємстві працюють 247 людей. Віднедавна майже 80% статутного капіталу компанії належать польській «Групі Маspex», ще 20% – кіпрській Dynalum Finance Ltd, бенефіціаром якої є Сергій Устенко, ключовий представник «Групи родини Устенко».

Десятку підприємств-лідерів за виручкою закриває ТзОВ «Фірма Т. С. Б.», що з 1995 року працює в Трускавці (бренд «Трускавецька»). Штат підприємства – 144 працівники. У 2025 році компанія збільшила дохід до 513,9 млн грн і після збитку роком раніше і отримала 8,7 млн грн чистого прибутку. Власником компанії, за даними Youcontrol, є львів’янин Сергій Васильєв.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав, хто працює на ринку доставки бутильованої води у Львові.