Навіть невелика кількість цукру впливає на текстуру та поведінку тіста

Цукор у тісті для млинців потрібен не лише для солодкого смаку. Навіть невелика його кількість впливає на текстуру та поведінку тіста під час смаження. Водночас цей інгредієнт не є обов’язковим: млинці все одно вийдуть, але будуть нейтральними на смак. Ukr.Media розповідає, навіщо ж тоді додавати цукор у тісто для млинців.

Як цукор впливає на млинці?

Колір. Цукор сприяє утворенню золотистої скоринки під час смаження, взаємодіючи з білками молока та яєць. Без нього млинці будуть менш рум’яними.

М’якість. Цукор утримує вологу, тому солодкуваті млинці черствіють трохи повільніше. Млинці без цукру краще одразу накрити кришкою або рушником.

Однак надлишок цукру може зашкодити: млинці надто швидко темнішатимуть і вкриватимуться темними плямами, залишаючись сирими всередині.

Коли варто додавати цукор у тісто, а коли ні?

Кількість цукру залежить від ваших уподобань і начинки. Солодкуваті млинці добре поєднуються з варенням, фруктами чи шоколадом, а нейтральні смакують і з солодкими, і з солоними додатками – сиром, рибою, грибами, м’ясом або овочами.