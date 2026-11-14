Не лише для солодкого смаку: навіщо додавати цукор у тісто для млинців
Цукор у тісті для млинців потрібен не лише для солодкого смаку. Навіть невелика його кількість впливає на текстуру та поведінку тіста під час смаження. Водночас цей інгредієнт не є обов’язковим: млинці все одно вийдуть, але будуть нейтральними на смак. Ukr.Media розповідає, навіщо ж тоді додавати цукор у тісто для млинців.
Як цукор впливає на млинці?
- Колір. Цукор сприяє утворенню золотистої скоринки під час смаження, взаємодіючи з білками молока та яєць. Без нього млинці будуть менш рум’яними.
- М’якість. Цукор утримує вологу, тому солодкуваті млинці черствіють трохи повільніше. Млинці без цукру краще одразу накрити кришкою або рушником.
Однак надлишок цукру може зашкодити: млинці надто швидко темнішатимуть і вкриватимуться темними плямами, залишаючись сирими всередині.
Коли варто додавати цукор у тісто, а коли ні?
Кількість цукру залежить від ваших уподобань і начинки. Солодкуваті млинці добре поєднуються з варенням, фруктами чи шоколадом, а нейтральні смакують і з солодкими, і з солоними додатками – сиром, рибою, грибами, м’ясом або овочами.