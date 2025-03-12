За кілька років вербник може значно витіснити троянду

Щоб виростити здорові і пишні троянди, важливо не лише правильно доглядати за ними, а й вдало вибирати їхніх «сусідів». Від того, з якими культурами росте ваша троянда, значною мірою залежить її успіх. Існують рослини, що можуть стати ворогами для троянд, погіршуючи їхній ріст або навіть знищуючи їх. Про кілька прикладів таких небажаних сусідів пише News24.

Вербозілля крапчасте та конвалійне

Хоча вербозілля може здаватися чудовим компаньйоном для троянд з естетичного боку, воно має «агресивну» поведінку на садовій ділянці. За кілька років вербозілля може значно витіснити троянду, знищивши її коріння та забираючи всі поживні речовини. Ці рослини швидко займають простір і можуть навіть пригнічувати інші квіти, тому важливо бути обережними при їх посадці поруч з трояндами.

Жоржини

Жоржини – це рослини з потужними коренями, які схожі на маленькі «картопельки». Але з часом ці корені розростаються в товсті шишки, що займають все більше території. Щоб викопати їх, потрібно буде добре перекопати ділянку, і часто це може пошкодити коріння вашої троянди. Тому не рекомендується садити жоржини поруч з трояндами, оскільки їхні коріння можуть перекривати живлення і простір для квітки.

Кампсис

Кампсис – це ліаноподібна рослина, яку дуже легко посадити. Проте, для того щоб позбутися її, доведеться прикласти чимало зусиль. Кореневища кампсиса розростаються під землею, проростаючи далеко від місця посадки, і можуть проникнути навіть під корінь троянди. Через свою агресивність кампсис здатний порушити природний баланс у саду і навіть знищити рослини, якщо його не контролювати.

Конвалія

Конвалія – це тіньолюбива рослина, яка прагне знайти місце для себе в затінених куточках саду. Вона буде намагатися підібратися до троянди, щоб сховатися від палючого сонця, що може привести до порушення її росту. Конвалія здатна витягувати вологу та поживні речовини з ґрунту, що позначиться на здоров'ї троянди. Важливо пам'ятати, що ці рослини не повинні рости поруч, якщо ви хочете, щоб троянда розвивалася правильно.

Рододендрон

Рододендрон має специфічні потреби до ґрунту: йому потрібен кислий ґрунт для нормального росту. У той час як троянда воліє нейтральні або слабо кислі грунти, і якщо ці дві рослини будуть рости поруч, це може призвести до конфлікту. Рододендрон забере всі корисні речовини з ґрунту, які потрібні троянді, або навіть загине, якщо ґрунт для нього буде занадто лужним.