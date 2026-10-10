Серед сортів, представлених для осінньої посадки, є варіанти для різних потреб

Озима цибуля дає змогу отримати врожай раніше, ніж культури, висаджені навесні. Однак для успішної зимівлі недостатньо просто посадити сіянку восени. Важливо правильно обрати сорт, враховуючи термін достигання, стійкість до стрілкування, щільність головки та придатність до зберігання. Які сорти варто обрати у 2026 році, пише Cultiva.

Як читати характеристики сортів

Під час вибору цибулі не варто орієнтуватися лише на заявлену врожайність. Не менш важливі ранність, щільність головки, якість покривних лусок, лежкість, вміст сухої речовини та стійкість до стрілкування.

У професійних описах сортів використовують порівняльні показники. Наприклад, індекс урожайності 100 є умовною базовою величиною всередині відповідної групи. Показник 105 означає вищу порівняльну продуктивність, але не 105 т/га.

Ранність також подають окремим показником. Вища оцінка означає можливість отримати врожай раніше.

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Якість луски оцінюють за шкалою від 1 до 10. Чим вищий показник, тим кращі захисні властивості покривних лусок.

За такою самою шкалою оцінюють щільність і лежкість. Вища щільність означає твердішу головку, а більша оцінка лежкості – кращу здатність зберігатися без передчасного проростання.

Позначення ++ свідчить про дуже високу стійкість до стрілкування, а HT означає спеціальну температурну обробку посадкового матеріалу.

Які сорти озимої цибулі варто розглянути

Серед сортів, представлених для осінньої посадки, є варіанти для різних потреб. Одні дають змогу отримати ранню продукцію, інші краще підходять для зберігання, а червоні та білі сорти можна використовувати для салатів.

«Радар»

«Радар» – один із найраніших варіантів у наведеному переліку. Його показник ранньості становить 17 балів, що є найвищим результатом серед сортів у матеріалі.

Індекс урожайності «Радара» становить 80, якість луски – 5 балів, щільність – 5 балів, лежкість – також 5 балів. Вміст сухої речовини становить 11,5%.

Сорт вирізняється дуже високою стійкістю до стрілкування.

Головна перевага – саме ранність. Він підійде городникам, які хочуть якомога швидше отримати молоду жовту цибулю після зими.

«Трой»

«Трой» також належить до ранніх сортів. Його показник ранньості становить 14,5 бала, а індекс урожайності – 90.

Якість луски оцінюється у 6,5 бала, щільність – у 6 балів, лежкість – також у 6 балів. Вміст сухої речовини становить 14,2%.

«Трой» має дуже високу стійкість до стрілкування та формує округлі жовті цибулини.

Цей сорт можна розглядати як варіант для раннього літнього врожаю, особливо якщо на ділянці планується вирощувати кілька сортів із різними строками достигання.

«Центуріон F1»

«Центуріон F1» є одним із найбільш збалансованих варіантів у наведеному переліку.

Його індекс урожайності становить 100. Якість луски оцінена у 8,5 бала, щільність – у 8 балів, а лежкість – у 8,5 бала. Вміст сухої речовини становить 14,5%.

Окремо для «Центуріона F1» наведено конкретний показник урожайності – 58 т/га. Це приблизно 580 кг із сотки або 58 кг із ділянки площею 10 м².

У реєстраційному описі також зазначено дуже слабку схильність сорту до стрілкування як за весняної, так і за осінньої посадки.

Для домашнього городу це цікавий варіант, якщо потрібен не лише ранній урожай, а й щільні головки, які можна зберігати.

«Геркулес»

«Геркулес» варто розглянути тим, хто надає перевагу щільній жовтій цибулі.

Його індекс урожайності становить 100, щільність головки – 8,5 бала, якість луски – 8 балів, а лежкість – 8 балів. Вміст сухої речовини сягає 15,4%.

Сорт також має дуже високу стійкість до стрілкування.

Завдяки поєднанню щільності, високого вмісту сухої речовини та хорошої лежкості «Геркулес» підходить для використання на кухні та зимового зберігання.

«Штутгартер Стенфілд»

«Штутгартер Стенфілд» – ще один універсальний варіант для тих, хто хоче вирощувати цибулю для домашніх запасів.

Індекс урожайності становить 90. Якість луски, щільність і лежкість оцінені у 8 балів.

Особливо варто звернути увагу на вміст сухої речовини – 16%. Це найвищий показник серед сортів, згаданих у матеріалі.

Такий варіант можна використовувати для щоденного приготування їжі, перероблення, консервації та зберігання.

«Ред Барон»

«Ред Барон» стане вдалим вибором для тих, хто хоче вирощувати не лише жовту, а й червону цибулю.

Його індекс урожайності становить 105 – це найвищий порівняльний показник серед наведених сортів.

Якість луски оцінюється у 7,5 бала, щільність і лежкість – у 7 балів. Вміст сухої речовини становить 13,5%.

«Ред Барон» можна використовувати для салатів, маринування та різних страв, де потрібна червона цибуля.

«Айсбеар»

«Айсбеар» – варіант для тих, хто хоче отримати білу цибулю.

Індекс урожайності становить 104, а вміст сухої речовини – 14%. Якість луски, щільність і лежкість оцінені у 6 балів.

Цей сорт доцільно висадити окремими рядками, якщо хочеться урізноманітнити врожай і мати білу цибулю для свіжого споживання.

«Сеншуй»

«Сеншуй» – озимий сорт із високою зимостійкістю та стабільним формуванням головок.

Він формує великі вирівняні цибулини, має потужний листковий апарат і добре підходить для осінньої посадки.

Сорт можна розглядати як варіант для тих, хто шукає зимостійку жовту цибулю та хоче отримати ранній урожай наступного сезону.

«Робін»

«Робін» – червона цибуля, яку доцільно використовувати для свіжих салатів, маринування та щоденних страв.

Для домашнього городу її не обов’язково висаджувати на великій площі. Кількох рядків буде достатньо, щоб урізноманітнити майбутній урожай.

«Болеро»

«Болеро» – універсальний варіант жовтої цибулі. Його можна використовувати у щоденному приготуванні їжі, для смаження, консервації та домашніх запасів.

Такий сорт підійде тим, хто хоче отримати звичну жовту цибулю для різних кулінарних потреб.