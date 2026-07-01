П’ять замків Львівщини, які обовʼязково варто відвідати цього літа
Маршрути вихідного дня
Літо – найпопулярніший сезон для мандрівок. Окрім прекрасних пейзажів, гір і рік України, не менш красивою є історична архітектура. На Львівщині розташовані найвідоміші замки України, які щороку приваблюють тисячі туристів. Оборонні фортеці, житлові палаци, старовинні храми поруч, легенди про привидів і мальовничі краєвиди роблять їх ідеальним напрямком для мандрівки на вихідні.
Якщо ви плануєте маршрут замками Львівщини, розповідаємо, які з них варто відвідати, як до них доїхати зі Львова, коли вони працюють, де поїсти та які сувеніри привезти з подорожі.
Замки «Золотої підкови Львівщини»: графік роботи та ціни
До туристичного маршруту «Золота підкова Львівщини» входять три найвідоміші пам’ятки – Олеський, Підгорецький та Золочівський замки. Їх можна оглянути за один день за зручним маршрутом. Разом із Жовківським замком ними опікується Львівська національна галерея мистецтв.
Графік роботиНе пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Усі чотири замки працюють за однаковим графіком:
- середа – неділя – 10:00–18:00;
- каси працюють до 17:30;
- понеділок і вівторок – вихідні.
Вартість квитків:
- дорослі – 200 грн;
- студенти – 150 грн;
- діти та пенсіонери – 100 грн;
- сімейний квиток (1 дорослий та 1–2 дітей) – 300 грн;
- сімейний квиток (2 дорослих та 1–2 дітей) – 500 грн.
Олеський замок
Олеський замок (фото Львівської галереї мистецтв)
Олеський замок – найстаріша фортеця Львівщини. Перші згадки про неї датуються XIV століттям. За свою історію замок пережив численні облоги, змінив багатьох власників і став свідком чималої кількості історичних подій та легенд. Зараз тут працює одна з найбільших музейних експозицій Львівської галереї мистецтв: старовинні ікони, скульптура, живопис та предмети побуту різних епох.
Поруч розташований колишній монастир капуцинів. А біля нього є сувенірна крамниця з виробами місцевих гончарів.
Контактний телефон в Олеський замок: +38 068 632 50 80.
Як доїхати до Олеського замку:
- Автомобілем трасою М-06 Київ – Чоп до селища Олесько. Відстань від Львова – близько 75 км;
- автобусом з автостанції №2 («Північна»). Підходять рейси до Бродів, Золочева, Рівного та Луцька, які зупиняються в Олеську.
Де поїсти біля Олеського замку:
- кафе-бар «Під замком»;
- придорожній ресторанно-готельний комплекс «Джерело»;
- кафе «Експрес»;
- кафе «Наполі».
Підгорецький замок
Підгорецький замок (фото Львівської галереї мистецтв)
Підгорецький замок вважають одним із найкрасивіших ренесансних замків України. Його архітектура типу palazzo in fortezza – поєднання розкішної резиденції й оборонної фортеці.
З бастіонів відкривається одна з найкращих панорам Львівщини. Поруч варто оглянути костел святого Йосифа, колишній гетьманський заїзд, трохи далі є Підгорецький монастир та історико-культурний заповідник «Давній Пліснеськ».
Контактний телефон у Підгорецький замок: +38 096 731 33 87.
Як доїхати:
- автомобілем трасою М-06 у напрямку Бродів. Перед селом Ясенів повернути праворуч на Підгірці;
- автобусом з автостанції №2 («Північна») у напрямку Бродів, Золочева, Підкаменя.
Де поїсти:
- кафе у кінно-спортивному клубі Hemingway.
Золочівський замок
Золочівський замок (фото Львівської галереї мистецтв)
Золочівський замок – третій і останній замок маршруту «Золота підкова Львівщини». Комплекс складається з оборонних укріплень, в’їзної брами, великого та китайського палацу. У великому палаці, колись житловій резиденції Собеських, експонують археологічні знахідки, твори мистецтва й історичні інтер’єри XIX століття. У китайському палаці працює музей східного мистецтва із колекцією порцеляни та декоративного мистецтва. Один квиток дає право відвідати обидві експозиції.
Контактні телефони для довідок у Золочівському замку:
- +38 096 218 42 29 – Великий палац;
- +38 096 218 44 09 – Китайський палац.
Як доїхати до Золочівського замку:
- автомобілем трасою Т1413 або М-06;
- автобусом із автостанції №2, центрального автовокзалу та залізничного вокзалу Львова.
Де поїсти у Золочеві:
- ресторан «Тераса»;
- ресторан «Золота підкова»;
- кав’ярня «Чудовий ранок»;
- ресторан SL Bar lounge.
Жовківський замок
Жовківський замок (фото Львівської галереї мистецтв)
Ренесансний оборонний замок розташований у самому центрі міста Жовква, на площі Вічевій. Тут можна оглянути гетьманську залу, експозицію барокової скульптури та давнього живопису.
Контактний телефон у Жовківський замок: +38 097 161 37 99.
Як доїхати до Жовківського замку:
- автомобілем: трасою М-09 Львів – Рава-Руська.
- автобусом: з автостанції «Північна».
Де поїсти у Жовкві
Багато закладів розташовані на тій самій центральній площі, що й замок:
- кафе «Ірина»;
- «Акварель на площі»;
- кав’ярня «Коц»;
- суші-бар «Рис»;
- ресторан Friendly;
- ресторан «Розмарин»;
- ресторан Prosecco у підземеллі ратуші.
Свірзький замок
Свірзький замок (фото Культурно-мистецького центру «Замок Свірж»)
Свірзький замок розташований у селі Свірж Бібрської громади на березі мальовничого озера. Це одна з найромантичніших фортець Львівщини, яка часто стає локацією для фотосесій та зйомок історичних фільмів.
Як доїхати до Свірзького замку:
- автомобілем трасою Н-09 через Бібрку або Н-02 через Перемишляни;
- автобусом з автостанції №5 (вул. Зелена) у напрямку Перемишлян або Свіржа.
Графік роботи
Замок відкритий лише у теплий сезон. Відвідування можливе лише з екскурсією. Замовлення за телефоном +380 68 027 55 35.
- п’ятниця – 10:00–16:00;
- субота та неділя – 10:00–17:00.
Вартість екскурсії:
- дорослі – 150 грн;
- студенти та пенсіонери – 80 грн;
- діти до 12 років, військові та люди з інвалідністю – безкоштовно.
Де поїсти
Поруч із замком працює ресторан «Свірж».
Що привезти на пам’ять із замків Львівщини
У більшості замків можна придбати:
- книги з історії Львівщини;
- путівники;
- магніти;
- листівки;
- кераміку;
- вироби народних майстрів;
- тематичні сувеніри.
У Жовкві на центральній площі працює галерея «Штука» з крафтовими виробами та мистецькими творами. В Олеську біля монастиря капуцинів є магазин, де продають гончарний посуд народних майстрів.