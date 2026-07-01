Літо – найпопулярніший сезон для мандрівок. Окрім прекрасних пейзажів, гір і рік України, не менш красивою є історична архітектура. На Львівщині розташовані найвідоміші замки України, які щороку приваблюють тисячі туристів. Оборонні фортеці, житлові палаци, старовинні храми поруч, легенди про привидів і мальовничі краєвиди роблять їх ідеальним напрямком для мандрівки на вихідні.

Якщо ви плануєте маршрут замками Львівщини, розповідаємо, які з них варто відвідати, як до них доїхати зі Львова, коли вони працюють, де поїсти та які сувеніри привезти з подорожі.

Замки «Золотої підкови Львівщини»: графік роботи та ціни

До туристичного маршруту «Золота підкова Львівщини» входять три найвідоміші пам’ятки – Олеський, Підгорецький та Золочівський замки. Їх можна оглянути за один день за зручним маршрутом. Разом із Жовківським замком ними опікується Львівська національна галерея мистецтв.

Графік роботи

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Усі чотири замки працюють за однаковим графіком:

середа – неділя – 10:00–18:00;

каси працюють до 17:30;

понеділок і вівторок – вихідні.

Вартість квитків:

дорослі – 200 грн;

студенти – 150 грн;

діти та пенсіонери – 100 грн;

сімейний квиток (1 дорослий та 1–2 дітей) – 300 грн;

сімейний квиток (2 дорослих та 1–2 дітей) – 500 грн.

Олеський замок

Олеський замок (фото Львівської галереї мистецтв)

Олеський замок – найстаріша фортеця Львівщини. Перші згадки про неї датуються XIV століттям. За свою історію замок пережив численні облоги, змінив багатьох власників і став свідком чималої кількості історичних подій та легенд. Зараз тут працює одна з найбільших музейних експозицій Львівської галереї мистецтв: старовинні ікони, скульптура, живопис та предмети побуту різних епох.

Поруч розташований колишній монастир капуцинів. А біля нього є сувенірна крамниця з виробами місцевих гончарів.

Контактний телефон в Олеський замок: +38 068 632 50 80.

Як доїхати до Олеського замку:

Автомобілем трасою М-06 Київ – Чоп до селища Олесько. Відстань від Львова – близько 75 км;

автобусом з автостанції №2 («Північна»). Підходять рейси до Бродів, Золочева, Рівного та Луцька, які зупиняються в Олеську.

Де поїсти біля Олеського замку:

кафе-бар «Під замком»;

придорожній ресторанно-готельний комплекс «Джерело»;

кафе «Експрес»;

кафе «Наполі».

Підгорецький замок

Підгорецький замок (фото Львівської галереї мистецтв)

Підгорецький замок вважають одним із найкрасивіших ренесансних замків України. Його архітектура типу palazzo in fortezza – поєднання розкішної резиденції й оборонної фортеці.

З бастіонів відкривається одна з найкращих панорам Львівщини. Поруч варто оглянути костел святого Йосифа, колишній гетьманський заїзд, трохи далі є Підгорецький монастир та історико-культурний заповідник «Давній Пліснеськ».

Контактний телефон у Підгорецький замок: +38 096 731 33 87.

Як доїхати:

автомобілем трасою М-06 у напрямку Бродів. Перед селом Ясенів повернути праворуч на Підгірці;

автобусом з автостанції №2 («Північна») у напрямку Бродів, Золочева, Підкаменя.

Де поїсти:

кафе у кінно-спортивному клубі Hemingway.

Золочівський замок

Золочівський замок (фото Львівської галереї мистецтв)

Золочівський замок – третій і останній замок маршруту «Золота підкова Львівщини». Комплекс складається з оборонних укріплень, в’їзної брами, великого та китайського палацу. У великому палаці, колись житловій резиденції Собеських, експонують археологічні знахідки, твори мистецтва й історичні інтер’єри XIX століття. У китайському палаці працює музей східного мистецтва із колекцією порцеляни та декоративного мистецтва. Один квиток дає право відвідати обидві експозиції.

Контактні телефони для довідок у Золочівському замку:

+38 096 218 42 29 – Великий палац;

+38 096 218 44 09 – Китайський палац.

Як доїхати до Золочівського замку:

автомобілем трасою Т1413 або М-06;

автобусом із автостанції №2, центрального автовокзалу та залізничного вокзалу Львова.

Де поїсти у Золочеві:

Жовківський замок

Жовківський замок (фото Львівської галереї мистецтв)

Ренесансний оборонний замок розташований у самому центрі міста Жовква, на площі Вічевій. Тут можна оглянути гетьманську залу, експозицію барокової скульптури та давнього живопису.

Контактний телефон у Жовківський замок: +38 097 161 37 99.

Як доїхати до Жовківського замку:

автомобілем: трасою М-09 Львів – Рава-Руська.

автобусом: з автостанції «Північна».

Де поїсти у Жовкві

Багато закладів розташовані на тій самій центральній площі, що й замок:

Свірзький замок

Свірзький замок (фото Культурно-мистецького центру «Замок Свірж»)

Свірзький замок розташований у селі Свірж Бібрської громади на березі мальовничого озера. Це одна з найромантичніших фортець Львівщини, яка часто стає локацією для фотосесій та зйомок історичних фільмів.

Як доїхати до Свірзького замку:

автомобілем трасою Н-09 через Бібрку або Н-02 через Перемишляни;

автобусом з автостанції №5 (вул. Зелена) у напрямку Перемишлян або Свіржа.

Графік роботи

Замок відкритий лише у теплий сезон. Відвідування можливе лише з екскурсією. Замовлення за телефоном +380 68 027 55 35.

п’ятниця – 10:00–16:00;

субота та неділя – 10:00–17:00.

Вартість екскурсії:

дорослі – 150 грн;

студенти та пенсіонери – 80 грн;

діти до 12 років, військові та люди з інвалідністю – безкоштовно.

Де поїсти

Поруч із замком працює ресторан «Свірж».

Що привезти на пам’ять із замків Львівщини

У більшості замків можна придбати:

книги з історії Львівщини;

путівники;

магніти;

листівки;

кераміку;

вироби народних майстрів;

тематичні сувеніри.

У Жовкві на центральній площі працює галерея «Штука» з крафтовими виробами та мистецькими творами. В Олеську біля монастиря капуцинів є магазин, де продають гончарний посуд народних майстрів.