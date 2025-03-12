НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції) виявило порушення у декларації ексголови міжрайонної спеціалізованої профпаталогічної МСЕК Львівщини Зіновії Николишин. За даними НАЗК, вона вказала недостовірну інформацію на 12,7 млн грн, левову частку з яких становлять значні заощадження. Сама ж ексголова МСЕК стверджує, що випадково вказала зайві нулі.

Як вказано у висновку НАЗК, Зіновія Николишин, працюючи головою міжрайонної спеціалізованої профпаталогічної МСЕК на Львівщині, допустила низку порушень у своїй декларації про доходи за 2023 рік. Зокрема, вона не вказала два житлові будинки та чотири земельні ділянки на Тернопільщині, вартість авто Volkswagen Touareg (2019 р.в.), яке придбав її чоловік.

Щодо авто, то у висновку НАЗК вказано, що, згідно з реєстром транспортних засобів вартість Volkswagen Touareg становила нібито 5 тис. грн, хоча попередній власник машини купив її за 1,3 млн грн. У декларації ексголова МСЕК вказала, що її чоловік придбав авто у 2019 році, хоча насправді покупка відбулась у 2021 році. Згідно з експертним висновком, вартість машини могла становити 1,4 млн грн. НАЗК намагалось отримати відповідь попереднього власника машини щодо справжньої вартості при продажі, але він не відповів на запит.

Загалом, за даними НАЗК, у декларації Зіновія Николишин вказала недостовірні відомості на 12,7 млн грн, з яких майже усі гроші – це завищені заощадження. Зокрема, ексголова спеціалізованої МСЕК вказала, що має 60 тис. доларів та 500 тис. грн заощаджень, ще 240 тис. доларів та 800 тис. грн нібито зберігає її чоловік.

Зіновія Николишин пояснила НАЗК, що випадково вказала зайві нулі. Вона запевняла, що мала вказати 6 тис. доларів та 50 тис. грн своїх заощаджень та 2,4 тис. доларів та 80 тис. грн заощаджень чоловіка. Ці гроші вони накопичували протягом усього життя.

НАЗК не врахувало пояснення ексголови МСЕК, адже у всіх інших розділах вона вказувала вартість коректно.

«Крім того, якщо забрати зайві нулі, як на це посилається суб’єкт декларування, написання цифр буде таким: 60000 – 600,00; 500000 – 5000,00; 800000 – 8000,00, тобто пояснення є не логічним», – вказано у висновку НАЗК.

Офіційний дохід Зіновії Николишин разом із чоловіком із 1998 року по 2023 рік, за даними НАЗК, становив близько 3 млн грн. У 2019 році чоловік Зіновії Николишин став власником будинку та ділянки у Зубрі під Львовом вартістю 2,6 млн грн, а у 2021 році набув кросовер Volkswagen Touareg вартістю близько 1,4 млн грн за даними експертів. Відтак витрати становлять 4 млн грн і перевищують офіційні доходи, без врахування грошей, які подружжя мало б витратити на своє проживання. Фахівці НАЗК вважають, що подружжя не змогло б заощадити навіть 8,4 тис. доларів та 130 тис. грн, якщо опиратись на офіційні доходи.

НАЗК встановило, що Зіновія Николишин вказала відомості, які відрізняються від достовірних на 12,7 млн грн, що є ознаками правопорушення за ч.2 ст.366-2 ККУ (декларування недостовірної інформації). Цей висновок НАЗК скерувало правоохоронцям для притягнення Николишин до відповідальності.