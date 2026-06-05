EasyPay і City24 оштрафували на 270 млн грн

Національний банк України застосував штрафні санкції до двох найбільших операторів платіжних терміналів самообслуговування – EasyPay та City24. Компанії мають сплатити по 135 млн грн кожна за порушення вимог фінансового моніторингу. Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на джерела в НБУ.

Зазначають, що рішення ухвалили після комплексних перевірок мереж терміналів. Регулятор вважає, що окремі оператори могли сприяти легалізації грошей невідомого походження та потраплянню так званої «чорної» готівки до банківської системи.

Серед зафіксованих порушень – неналежна ідентифікація клієнтів та зловживання спрощеними процедурами фінансового моніторингу для невеликих платежів. За даними видання, у деяких випадках клієнтів не просили підтверджувати операції через мобільний телефон, пояснюючи це перебоями зі зв’язком або електропостачанням.

Під час перевірок НБУ також виявив низку операцій, які викликали підозру. Зокрема, частина транзакцій проводилася за надто короткий час для фактичного внесення готівки. Крім того, одні й ті самі користувачі нібито здійснювали платежі в різних містах України з нереалістично малим часовим проміжком між операціями. Аналіз записів камер відеоспостереження також не завжди підтверджував заявлену кількість транзакцій.

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Окремо регулятор звернув увагу на компанії, які отримували значні суми через термінали, але, за даними перевірки, не відображали ці надходження у своїй фінансовій звітності.

«Через термінальні мережі EasyPay та City24 щомісяця проходить близько 1 млрд доларів в еквіваленті», – повідомили джерела «ЕП». Водночас у Нацбанку не оцінюють, яка частка цих операцій може бути пов’язана з фіктивними транзакціями або відмиванням коштів.

Що відомо про EasyPay та City24?

EasyPay та City24 є найбільшими мережами платіжних терміналів самообслуговування в Україні. У 2025 році вони контролювали близько 70% ринку, маючи сукупно понад 45 тис. терміналів.

Мережа EasyPay налічує близько 25 тис. терміналів, через які щомісяця здійснюється приблизно 10 млн операцій. За даними YouControl, торік дохід компанії становив 2,11 млрд грн, а чистий прибуток – майже 118 млн грн.

Оператором EasyPay є ТОВ «ФК “Контрактовий дім”», співвласниками якого є брати Олексій та Антон Авраменки. Компанія входить до групи «АВК».

Зауважимо, що мережа City24 працює через ТОВ «Свіфт Гарант», власником якого є Сергій Горбань. Компанія входить до групи «Асканія», яка займається імпортом харчових продуктів, виробництвом зброї, квітникарством та експортом меду.

Зауважимо, що на час публікації статті жодна з компаній не коментувала ситуації.