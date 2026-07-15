Оновлення не вплине на дату введення банкноти 2000 гривень в обіг

Національний банк України у середу, 15 липня, повідомив, що змінить стилістику напису номіналу на новій банкноті 2000 грн із портретом Василя Стуса після того, як у фаховій спільноті звернули увагу на схожість напису з адаптацією шрифту російського походження.

У Нацбанку зазначили, що проаналізували публічну дискусію щодо оформлення нової банкноти, зокрема аргументи дизайнерів про стилістичну подібність напису номіналу до однієї з неофіційних кириличних адаптацій шрифту, створеної дизайнеркою з Росії.

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У НБУ наголосили, що юридичних порушень немає, адже шрифтовий пакет Нацбанку не використовувався, а ліцензія на шрифт є чинною. Водночас регулятор вирішив змінити напис через принципову позицію.

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«Для Національного банку України неприйнятна навіть асоціація елементів дизайну банкноти, що вшановує Василя Стуса, з роботою громадянки країни-агресора», – йдеться у заяві.

Голова Нацбанку Андрій Пишний пояснив, що питання полягає не у ліцензіях чи графічних деталях, а у символізмі.

«Василь Стус є совістю нації і моральним абсолютом. Банкнота з його портретом має бути бездоганною в кожній лінії. Коли напис на банкноті зі Стусом асоціюють із роботою громадянки країни-агресора – самого факту такої асоціації достатньо. Жодних російських тіней на банкноті з поетом, якого вбила Росія», – наголосив Пишний.

За його словами, оновлений напис буде виконаний у повній відповідності до офіційної кириличної версії шрифту Bickham Script, без авторських варіацій.

У НБУ додали, що банкнота номіналом 2000 грн ще не запущена у виробництво, тому зміни не вплинуть на терміни її введення в обіг. Як і планувалося раніше, нова банкнота з'явиться в обігу 4 вересня 2026 року.

Шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль зауважив, що на фото, яке опулікував НБУ, вже використано ліцензійну версію шрифту Bickham Script 3 Pro.

«Ще є питання щодо відстаней між літерами (між літерою “Д” та “в” я би зменшив відстань), але за духом і суттю проблема семирічної давнини цього конкретного напису, схоже, вирішиться. Звісно, це не повний комплексний редизайн, який би хотілося побачити, і якому би хотілося допомогти зʼявитися, але це перший важливий крок», – написав він.

Фото Нацбанку, банкнота 2000 гривень

Нагадаємо, Гдаль раніше розповідав, що шрифт Bickham Script створив дизайнер Річард Ліптон у 1997 році, після чого його ліцензувала компанія Adobe. За його словами, кириличну версію шрифту росіянка Алєксандра Гофман зробила у 2005 році, тоді як офіційна кирилична версія від Adobe з'явилася лише у 2016 році. Дизайнер стверджує, що на українських банкнотах використано саме неліцензійну кириличну версію шрифту. За словами Богдана Гдаля, Алєксандра Гофман «у шрифтових колах відома як авторка крадених версій шрифтів», які вона підписувала власним ім'ям і поширювала без дозволу їхніх авторів.