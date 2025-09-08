Ваша духовка – це не місце для зберігання речей

Гарний посуд – це те, що варто цінувати. Однак іноді його можна зіпсувати несвідомо, зберігаючи його неправильно. Southern Living розповідає, яких помилок варто уникати.

Три помилки зберігання, які псують ваші каструлі та сковорідки

У духовці

Ваша духовка – не місце для зберігання речей. І хоча це може здаватися зручним місцем, духовка піддає ваш посуд впливу екстремальних температур, які з часом можуть пошкодити антипригарні поверхні та покриття.

У шухляді під духовкою

Шухляда під духовкою насправді призначена не для зберігання посуду, а для підігріву їжі. Тепло, яке виникає там, може скоротити термін служби вашого посуду.

Складені одна на одну

Неважливо, де ви зберігаєте свої каструлі та сковорідки, але якщо вони складені одна на одну – це серйозна помилка.

Таким чином покриття просто дряпається та пошкоджується, через що посуд втрачає свої властивості. Також якщо покриття пошкоджується, воно може вивільнити хімічні речовини, які можуть проникати у вашу їжу.