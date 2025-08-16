Не всі продукти добре переносять низькі температури

Заморожування – один із найкращих способів зберегти продукти на тривалий час. Проте навіть у цьому процесі люди часто припускаються помилок. Ukr.Media розповідає про три поширені помилки при заморожуванні продуктів.

Поширені помилки при заморожуванні

Заморожувати можна будь-які продукти.

Не всі продукти добре переносять низькі температури. Кавові зерна, ніжні овочі, вершкові соуси та консерви після розморожування втрачають смак та текстуру.

Віра у «вічне» зберігання.

На жаль, морозилка не зупиняє час. Через поєднання повітря та вологи навіть заморожені страви не можуть вічно зберігатися у морозилці. Ви можете трохи продовжити термін зберігання, поклавши їжу в вакуумний пакет, але в кожного продукту та страви є свій термін придатності: супи та рагу – 2-3 місяці, сирі стейки та відбивні – 4-12 місяців, сира птиця – 9-12 місяців, а приготовлена птиця може зберігатися 4 місяці.

Упевненість, що продукти можна заморожувати повторно.

Краще уникати повторного заморожування. Хоча технічно такий продукт є безпечним, вам навряд чи сподобається його смак. Особливо це стосується сирого м'яса, яке в процесі розморожування втрачає багато вологи, а разом з нею і смакові якості.

Як показує практика, повторне заморожування можливе в тому випадку, якщо витягнутий з морозилки продукт залишався поза холодильником не більше двох годин.