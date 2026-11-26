На якість випічки впливають пропорції інгредієнтів, розмір форми, температура й час приготування

Якщо потрібно спекти вдвічі більше кексів або приготувати більший пиріг, недостатньо просто подвоїти кількість кожного інгредієнта. Розмір форми, температура й тривалість випікання також впливають на кінцевий результат. Taste of Home розповідає, що варто врахувати, коли готуєте подвійну порцію за улюбленим рецептом.

Як правильно подвоїти кількість інгредієнтів?

Основне правило – помножити кількість кожного інгредієнта на два. Результати розрахунків краще записати на аркуші паперу, щоб не помилитися під час приготування.

Більшість інгредієнтів легко подвоїти, проте приготування випічки потребує точного дотримання пропорцій. Найменше труднощів виникає, коли потрібно спекти більше печива. Натомість зі складнішими десертами, як-от французькі тістечка макарон, навіть незначні похибки можуть зіпсувати результат. Важливо правильно відмірювати борошно та зважувати продукти, якщо це передбачено рецептом.

Початкове значення Подвоєне значення ⅛ чайної ложки ¼ чайної ложки ¼ чайної ложки ½ чайної ложки ½ чайної ложки 1 чайна ложка ¾ чайної ложки 1 ½ чайної ложки 1 чайна ложка 2 чайні ложки 1 столова ложка 2 столові ложки ¼ склянки ½ склянки ⅓ склянки ⅔ склянки ½ склянки 1 склянка ⅔ склянки 1 ⅓ склянки ¾ склянки 1 ½ склянки 1 склянка 2 склянки 1 ¼ склянки 2 ½ склянки 1 ⅓ склянки 2 ⅔ склянки 1 ½ склянки 3 склянки 1 ⅔ склянки 3 ⅓ склянки 1 ¾ склянки 3 ½ склянки 2 склянки 4 склянки

Як не зіпсувати тісто подвоєнням інгредієнтів?

Якщо збільшувати кількість інгредієнтів, краще не експериментувати зі складом. Заміна навіть одного продукту іншим може вплинути на результат, особливо коли йдеться про складну випічку.

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Приготування подвійної порції тіста не означає, що тривалість випікання також потрібно збільшувати вдвічі.

Якщо використовувати дві форми замість однієї, тепло в духовці може розподілятися нерівномірно. Через це десерт іноді готується довше, ніж зазвичай. Не варто компенсувати це підвищенням температури, адже випічка може підгоріти зовні, але залишитися сирою всередині. Краще орієнтуватися на найкоротший час, зазначений в оригінальному рецепті, а потім за потреби продовжити випікання, періодично перевіряючи готовність.

Якщо в рецепті зазначено, якою має бути температура всередині готового пирога або хліба, варто скористатися кулінарним термометром.

Не слід намагатися вмістити подвійну порцію тіста на одне деко або в одну форму звичайного розміру. Наприклад, під час випікання брауні тісто може перелитися через краї.

Краще використовувати дві форми розміру, зазначеного в рецепті, або підібрати одну більшу відповідно до об’єму тіста.