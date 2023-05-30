Поліцейські викрили раніше неодноразово судимого 44-річного чоловіка, який у шахрайський спосіб видурив у 83-річної львів’янки значну суму грошей. Йдеться про 147 тис. грн та 800 доларів. Про це у вівторок, 30 травня, повідомили у поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, 83-річна пенсіонерка передала незнайомцю, який зателефонував і представився лікарем, 147 тисяч гривень та 800 доларів нібито для проведення термінової операції її доньці, яка, за словами зловмисника, отримала травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Щоб забрати гроші, незнайомець прийшов до пенсіоненрки додому. Проте невдовзі жінка з’ясувала, що в аварію її донька не потрапляла, а насправді вона сама стала жертвою шахрая.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 44-річний львів’янин, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Правоохоронці встановили його місцеперебування та під час обшуку виявили і вилучили речові докази причетності до вчинення цього злочину.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 (Шахрайство) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.