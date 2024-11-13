Неонатологи допомогли крихітній пацієнтці уникнути можливих ускладнень

Лікарі львівської дитячої лікарні св. Миколая виходили маленьку львів’янку, яка народилася передчасно, не могла самостійно дихати, пожовтіла, а її печінкові показники перевищували норму у 10 разів. Лікарям вдалося допомогти крихітній пацієнтці уникнути можливих ускладнень.

У родині 33-річної львівʼянки Любові Пʼятничанської є старша донечка.Коли жінка дізналася, що вагітна вдруге, то понад усе хотіла ще одну дівчинку. Дитина дуже поспішала зустрітися з мамою, тож народилася на 35 тижні вагітності, повідомили у лікарні.

«На 35-му тижні вагітності у мене раптово заболів живіт. Я поїхала до свого лікаря у пологове відділення. Думала, що лікар підкаже, що зробити з болем, і я повернусь додому. А виявилося, що це вже перейми», – каже жінка.

Коли жінка народила, маля відразу забрали до реанімації, бо дитина не дихала самостійно, її легені були ще недорозвинені. Лікарі підʼєднали немовля до апарату неінвазивної вентиляції легень. За його допомогою дівчинка дихала перші чотири доби життя. Коли ж легені дитини почали справлятися самостійно, її перевели до відділення патології новонароджених і недоношених дітей. Там боротьба за здоров’я Надійки (так назвали дівчинку) продовжилася.

«Дитина була дуже млява, не могла самостійно їсти, тож ми годували її через зонд. А білірубін – це показник роботи печінки – зріс до 200-250. При тому, що норма – 21», – каже неонатологиня, завідувачка відділення патології новонароджених і недоношених дітей Лариса Григоренко.

У лікарні кажуть, що в дівчинки виникла жовтяниця новонароджених. Якщо вчасно не стабілізувати рівень білірубіну, то дитина страждатиме від неврологічних ускладнень: рухових розладів, порушення уваги та запамʼятовування.

Впоратися з жовтяницею допомагає фототерапія, яку і проводили дівчинці п’ять днів. Фототерапія виконується під спеціальними лампами із синім світлом, під впливом якого білірубін руйнується та виводиться з організму разом із сечею. Його рівень у крові знижується і стан дитини покращується. Завдяки цій процедурі неонатологи змогли допомогти дівчинці і не допустили розвитку ускладнень.

За словами лікарів, жовтяницю діагностують у 80% недоношених малюків. Усім їм потрібна фототерапія. Бажано, щоби кожна палата у відділеннях патології новонароджених була укомплектована такою лампою. Саме тому благодійна платформа dobro.ua і лікарня відкрили збір на лампти фототерапії. Долучитися до збору можна тут.