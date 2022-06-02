29-річна жінка не впоралась з керуванням і з'їхала у кювет

У середу, 1 червня, у селі Волиця, Львівського району сталася смертельна ДТП. 29-річна водійка Audi A4 не впоралась з керуванням та з'їхала у кювет з водою. Рятувальники витягали тіло жінки з перевернутого на дах автомобіля, розповіли у прес-службі ДСНС.

Аварія сталася близько 17:30 у селі Волиця. Водійка 1993 року народження була за кермом легковика Audi A4. Ймовірно жінка не впоралась з керуванням та на швидкості з'їхала у кювет з водою. Автомобіль перекинувся на дах.

«На момент прибуття рятувальників до місця виклику з’ясувалось що автомобіль знаходиться на даху, водійка автомобіля, жінка 1993 року народження, внаслідок аварії загинула та знаходиться в салоні автівки заповненій водою», – повідомили у ДСНС.

Рятувальники перевернули автомобіль на колеса та витягли загиблу водійку з автомобіля. Причини та обставини смертельної аварії встановлюють правоохоронці.