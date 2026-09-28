Ділянка розташована в селі Пісочне, ліворуч траси Київ-Чоп

Розвадівська сільська рада продала земельну ділянку біля траси Київ-Чоп за 2,107 млн грн. Призначена ділянка під будівництво автосервісу. Її викупив 31-річний підприємець з Львівщини Віктор Корейба.

Йдеться про ділянку площею 0,35 га у селі Пісочне, що біля Миколаєва на Львівщині. Ділянку виставили на продаж 27 серпня 2026 року через онлайн-майданчик «Prozorro.Продажі» зі стартовою ціною понад 1,4 млн грн. Ділянка, яку вперше виставили на аукціон, призначена для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу.

Фото зі сторінки аукціону

Торги провели 25 вересня через англійський трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставки одне одного. Під час торгів вартість землі зросла у 1,5 рази. За земельну ділянку змагалося четверо учасників – ТОВ «Українська аукціонна компанія», ТзОВ «Електронні торгівельні технології», 40-річний підприємець з Львівщини Роман Кіндрат та 31-річний підприємець Віктор Корейба.

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Останній запропонував за ділянку 2,107 млн грн. Ця ставка виявилася лише на 1 тис. грн вищою за пропозицію іншого учасника. Наразі очікується опублікування протоколу торгів, а після цього – укладання угоди купівлі-продажу з переможцем аукціону.

З оприлюдненої на торгах інформації видно, що земельна ділянка розташована ліворуч траси Київ-Чоп – однієї з ключових автомобільних артерій на заході України. Звідти є сполучення також з Дрогобичем, Трускавцем, Східницею та іншими населеними пунктами Львівщини. Неподалік також є залізнична станція Пісочна.

За даними аналітичної системи YouControl, 31-річний Віктор Корейба зареєстрований як ФОП у 2022 році у селі Журавники на Львівщині. Основний вид його діяльності- вантажний автомобільний транспорт.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав, що у селі Скнилів біля Львова сільська рада продала за понад 74 млн грн земельну ділянку площею 3 га. Ділянка, що розташована неподалік львівської об’їзної, призначена під будівництво офісних будівель.