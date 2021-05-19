Технологію колор-мікс почали використовувати в Європі досить недавно, проте вона швидко набула популярності

Однією з переваг бетонної бруківки над іншими видами покриття є те, що її можна забарвити в різноманітні кольори. Це розширює можливості ландшафтних архітекторів і дозволяє створити неповторний дизайн на подвір’ї. Можна підібрати бруківку під колір фасаду чи даху будинку, під огорожу або ж таку, що органічно зливатиметься з природою.

Виробники бетонного покриття пішли далі і створили технологію колор-мікс, яка дозволяє змішувати відтінки та створювати неповторні узори на бруківці. На бетонний виріб наносять додатковий шар, який складається з різних барвників, і в результаті утворюється різнокольорове покриття, яке міцно тримається десятки років.

Технологію колор-мікс почали використовувати в Європі досить недавно, проте вона швидко набула популярності. У природі рідко можна зустріти однотонні кольори. Водночас колор-мікс дозволяє створити поєднання відтінків, які нагадують природні матеріали та текстури, що є трендовими в останні роки. Різні виробники бруківки пропонують власні відтінки колор-мікс, тому вичерпної палітри немає.

Переваги бруківки колор-мікс над однотонною:

великий спектр кольорів;

можливість комбінування відтінків;

естетичний вигляд;

унікальність візерунку.

ТМ «Мій Двір», яка орієнтується на найкращий закордонний досвід, теж уже кілька років користується технологією колор-мікс. Компанія комбінує десятки різних відтінків і щосезону пропонує клієнтам нові поєднання, натхненні природою.

Зокрема, цьогоріч палітра поповнилася відтінками бісквіт, етна та арагон. Бісквіт – поєднання коричневих та білих відтінків, делікатний, нейтральний, спокійний, додає нотку природності і чудово адаптується під будь-який стиль. Етна – сірий та беж, це брутальність, насиченість та глибина, а арагон – світло-сірі відтінки, це легкість і елегантність.

Загалом бруківку ТМ «Мій Двір» представлена у 12 відтінках колор-мікс. Поєднання білого, сірого та чорного – це карбон, хром і антрацит; мікс білого, чорного та коричневого – це ферум і сепія; у помаранчевій палітрі – кортен, у жовто-гірчичній – цитрин, у темно-рожевій – розе, а в червоно-чорній – гранат.

Для пішохідних територій архітектори радять використовувати світлі відтінки – вони виглядають «легшими» та візуально розширюють простір. Водночас для під’їзних шляхів краще обрати темні кольори, які краще приховують бруд та плями. Для тих, хто не впевнений, яку бруківку краще обрати, ТМ «Мій двір» пропонує послугу дизайн-проекту.