Катерина Крупа з чоловіком Олександром

Колишню посадовицю Мінʼюсту та невістку скандально відомої ексочільниці Хмельницької МСЕК Катерину Крупу підозрюють у приховуванні майже 20 млн грн на рахунку в австрійському банку. Наразі суд обирає їй запобіжний захід. Про це в середу, 24 червня, повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, у вересні 2022 року жінка відкрила банківський рахунок в Австрії та перерахувала на нього понад 540 тис. доларів двома платежами. Однак під час подання щорічної декларації за 2023 рік вона не вказала ані наявність рахунку в іноземному банку, ані гроші на ньому.

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Правоохоронці не називають імені підозрюваної. Втім, як ZAXID.NET стало відомо з власних джерел, йдеться про 38-річну Катерину Крупу, яка раніше працювала у міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції. Вона є дружиною колишнього начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області Олександра Крупи та невісткою ексголови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи.

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У серпні 2025 року Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про виявлені порушення в декларації Катерини Крупи. Загальна сума незадекларованих активів становила понад 19,5 млн грн.

Наразі працівники ДБР перевіряють походження грошей, розміщених на рахунку в Австрії, а також можливу причетність фігурантки до інших незаконних схем.

Колишній посадовиці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 366-2 КК України (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей). Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року у керівниці обласної МСЕК на Хмельниччині Тетяни Крупи знайшли вдома та на робочому місці готівкою 6 млн доларів. Керівниця МСЕК намагалася через вікно викинути дві сумки з 500 тис. доларів. Після обшуків журналіст Юрій Бутусов розповів, що Крупа оформила інвалідність усьому керівництву прокуратури Хмельницької області. Через це прокурори незаконно отримали виплат з бюджету на понад 54 млн грн.

Після викриття Тетяни Крупи генпрокурор України Андрій Костін подав у відставку, а уряд оголосив про ліквідацію МСЕК. Наразі екскерівниця Хмельницької МСЕК перебуває на волі після майже року в СІЗО.