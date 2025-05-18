Катерина є другим пілотом і штурманом на вертольоті Мі-8

У неділю, 18 травня, газета New York Times розповіла про лейтенантку Катерину, яка служить у 18-й окремій бригаді армійської авіації. Вона є єдиною бойовою пілотесою гелікоптера в Україні.

Старша лейтенантка Катерина є єдиною бойовою пілотесою гелікоптера в Україні. Вона служить у 18-й окремій бригаді армійської авіації та виконала понад 30 вильотів на фронті.

Катерина була єдиною жінкою в колективі ще під час навчання у Харківському національному університеті Повітряних сил. Її батько служив на авіабазі офіцером, а в неї самої виникло бажання керувати гелікоптером після того, як у 10 років її покатали на гелікоптері Мі-8.

До авіації вона приєдналася у 2023 році, а бойові завдання почала виконувати у вересні 2024 року.

«Зараз Катерина є другим пілотом і штурманом на вертольоті Мі-8. Загалом вона здійснила понад 30 бойових вильотів», – додають у матеріалі.

Нагадаємо, 12 травня Генштаб розповів, що один із підрозділів 230-го окремого батальйону 128-ї бригади ТрО «Дике поле» врятувався від оточення російських окупантів на фронті завдяки медсестрі Світлані Тріфоновій, яка з гранатомета знищила цілу групу росіян.