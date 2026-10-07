Йдеться про 0,2 га землі біля храму УПЦ МП

Правоохоронці викрили чергову аферу посадовців Баранинської сільради, які незаконно сформували земельну ділянку біля траси Київ – Чоп. Нерухомість на вул. Едмунда Егана, яку продають на маркетплейсі за 265 тис. доларів, можуть арештувати та повернути у власність громади.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у середу, 7 жовтня, йдеться про 0,2 га землі у селі Барвінок, що на в’їзді в Ужгород, поруч зі Свято-Іллінським храмом УПЦ МП.

Ділянку сформували у 2025 році, посилаючись на рішення сільради від 1993 року про передачу місцевому мешканцю 0,6 га землі. При цьому старе рішення не містило конкретних меж, координат чи місця розташування.

«Підозрювані на власний розсуд визначили найбільш привабливе місце розташування та межі ділянки. Надалі її внесли до Державного земельного кадастру. Посадовець сільради погодив документацію та засвідчив своїм підписом і печаткою матеріали щодо встановлення меж», – розповіли у прокуратурі.

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У поліції додали, що згодом новій ділянці присвоїли кадастровий номер та оформили право приватної власності. Потім землю перепродали, після чого новий власник змінив цільове призначення ділянки – з сільськогосподарського на землю для забудови.

Правоохоронці не називають прізвища підозрюваних. За даними ZAXID.NET, серед них – начальник відділу землекористування та житлово-комунального господарства Баранинської ОТГ Ярослав Крупанич, який у червні отримав підозру за зловживання, які призвели до незаконної приватизації 1,3 га землі на території громади.

Посадовцю сільради та землевпоряднику інкримінують підробку документів, зловживання та пособництво у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 – ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України). Санкція статей передбачають до 6 років ув’язнення. Суд обиратиме підозрюваним запобіжні заходи, а також розглядатиме питання про арешт належного їм майна та незаконно набутої ділянки.

Нагадаємо, у лютому 2026 року на незаконному привласненні землі викрили голову Баранинської ОТГ Юрія Марусяка, який організував незаконне вибуття з комунальної власності земельної ділянки площею 0,6 га.