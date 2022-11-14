«Ці дні» в EVA – можливість купити товари зі знижкою до 50%

14 листопада в мережі EVA та інтернет-магазині EVA.UA незмінно стартувала традиційна кампанія «Ці дні» під слоганом «Кращі знижки року». Нові акції та цікаві активності чекатимуть на покупців щодня аж до 27 листопада.

«Ці дні» в EVA

Цьогорічна Чорна п’ятниця припадає на 25 листопада. Але, як завжди, EVA не стала обмежуватись одним днем і підготувала для клієнтів цікаві пропозиції на цілих два тижні.

Зокрема, відвідувачів магазинів порадують знижки до 50% на популярні групи товарів. Для онлайн-покупців доступна низка особливих акцій, таких як:

HOT HOURS (гарячі години),

нічні знижки,

товари дня.

З усіма доступними онлайн-пропозиціями можна ознайомитись на спеціальній сторінці https://eva.ua/ua/blackfriday/.

А щоб не пропустити важливі для себе акції, клієнти можуть підписатися на них та отримувати сповіщення на електронну пошту. Також вони активно анонсуватимуться на сторінках EVA в соцмережах, Viber та Telegram, де для підписників проводитимуть конкурси та розіграші.

Які ще сюрпризи приготували для клієнтів EVA

Ще однією цікавинкою цьогорічної кампанії «Ці дні» стане механіка «Знахідка дня», яку EVA реалізує вперше. Це не просто цінова акція. Її суть полягає в тому, що українські б’юті-блогери, візажисти, експерти з догляду розповідатимуть аудиторії в соціальних мережах про актуальні новинки, які вважають справжніми знахідками для красунь, а EVA попіклується, аби їх можна було придбати вигідно.

«Наша мета – не тільки зацікавити людей знижками, як робить кожен ритейлер в Чорну п’ятницю. EVA – експерт з краси та догляду, тому ми хочемо, аби клієнти завдяки нам дійсно могли відкрити для себе і спробувати щось нове», – говорить директорка з маркетингу ТОВ «РУШ» (EVA та EVA.UA) Ганна Гришина.

Нинішню кампанію «Ці дні» в EVA вирішили побудувати на ідеї піклування про своїх клієнтів. Оскільки життя українців змінилося і продовжує змінюватися кожного дня, іноді здається, що жодні плани не працюють, нічого не можна передбачити наперед. Тож людям потрібне щось незмінне, те, що допомагає відволіктись від тривожних новин.

«Ми багато уваги приділяємо життю наших клієнтів у змінених умовах. Адже зараз у них дуже багато проблем і зовсім мало часу на те, аби просто відпочити, подбати про себе, розслабитись. Тому ми хочемо їх підтримати. На фінансовому рівні – можливістю не відмовляти собі у необхідному або бажаному та придбати це, зекономивши кошти. На емоційному рівні – комунікацією про турботу, в першу чергу, турботу про себе», – пояснює Ганна Гришина.

В минулі роки EVA використовувала в комунікаціях до Чорної п’ятниці гумористичні образи жінок, що літають у хмаринках через знижки, або людей, які заповнили магазин, бажаючи скористатись вигідними пропозиціями. У 2022-му в якості візуального образу для кампанії обрали промінь світла – символ тепла, турботи та надії на краще.

«Ми розуміємо, що сьогодні найважливіше – нематеріальне. Тому хочемо, аби «Ці дні» стали для клієнтів не просто періодом вигідних покупок, а променем світла, якого так не вистачає в повсякденності. Маленькою радістю, яка незмінно приходить щороку, не зважаючи ні на які інші події», – підсумувала Ганна Гришина.