Похолодання в Україні прийде із середи, 4 листопада

На початку листопада 2026 року в Україну прийде хвиля похолодання, місцями прогнозують нічні морози, а у деяких областях навіть мокрий сніг. Кандидат географічний наук, метеоролог та синоптик Ігор Кібальчич розповів детальний прогноз «Телеграфу».

За словами Ігоря Кібальчича 1, 2 та 3 листопада не варто очікувати різкого погіршення погоди, в Україні переважати хмарна погода, але істотних опадів не прогнозують. Невеликі дощі можливі на крайній півночі, в Одеській області та на Прикарпатті. Вночі температура становитиме 2 до 8°C тепла, а вдень повітря прогріватиметься до місцями до 13°C тепла.

Похолодання в Україну прийде із середи, 4 листопада. За словами синоптика, холодне повітря спочатку дістанеться західних і північних областей, а протягом наступних днів пошириться на решту території України.

Вдень температура переважно становитиме від 3 до 9°C тепла, а вночі опуститься місцями до 3°C морозу, в окремих областях можливі перші заморозки.

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«Ще прохолодніше буде наприкінці першої декади місяця. З 7 по 10 листопада нічна температура переважно триматиметься в межах 0…-5°C, тоді як денна суттєво не зміниться», – пише «Телеграф» з посиланням на Ігоря Кібальчича.

Коли може випасти перший сніг в Україні у листопаді 2026

Найбільше шансів побачити перший сніг буде 6–7 листопада. У цей час Україну перетне холодний атмосферний фронт, який принесе короткочасні опади.

«У північних, північно-східних областях та Карпатах дощ місцями переходитиме в мокрий сніг. Подекуди він навіть зможе ненадовго вкрити землю шаром завтовшки 0,5–4 см. На півдні країни натомість переважатимуть дощі та мряка», – розповів Ігор Кібальчич.

Погіршення погоди супроводжуватиметься сильним вітром. Місцями пориви північного та північно-західного вітру сягатимуть 15–20 м/с.