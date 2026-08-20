Щороку у Центрі стаціонарно лікується понад 19 тис. дітей

За підтримки Королівства Нідерландів у Центрі дитячої медицини створять сучасний нейроонкологічний лікувальний простір, лабораторії та новий нейрохірургічний операційний блок. На це спрямують 4 мільйони євро, повідомив 20 серпня голова ЛОВА Максим Козицький

«Мова йде не лише про ремонт і обладнання. Українські лікарі навчатимуться у Центрі дитячої онкології Принцеси Максіми в Утрехті – найбільшому спеціалізованому центрі дитячої онкології в Європі. Ставимо собі за мету розвинути співпрацю ще більше: щоб нідерландські та українські фахівці працювали разом, проводили спільні операції та ділилися практичним досвідом», – каже Максим Козицький.

Oxford Medical у Львові – це комплексна медицина для всієї родини. Тут можна пройти КТ, МРТ, УЗД, здати аналізи, отримати консультацію спеціаліста чи хірургічну допомогу. А завдяки трьом відділенням клініка завжди поруч, у якій би частині міста ви не були.

Співпрацю обговорили під час зустрічі із депутатами парламенту Нідерландів Мішель Ягтенберг та Лауренсом Дассеном.

Щороку у Центрі дитячої медицини стаціонарно лікують понад 19 тисяч дітей з різних областей України, ще близько 110 тисяч отримують консультації. Тут допомагають дітям з онкологічними захворюваннями, проводять трансплантації кісткового мозку та складні нейрохірургічні втручання.

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За словами очільника ЛОВА, Львівщина також інвестує у розвиток Центру. Торік з обласного бюджету на потреби Центру спрямували понад 170 млн грн. Ще 840 тис.грн виділили на проєктування нейроонкологічного лікувального простору, який тепер розвиватимуть разом з міжнародними партнерами.