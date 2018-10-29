Nike подала до суду на одеських підприємців за торгівлю фальшивими кросівками Nike

До Одеси кросівки привезли з Китаю

Американський виробник спортивного взуття і одягу – компанія Nike Innovate CV звернулася до Господарського суду Одеської області з позовом до української компанії «Торгосфера».

Як йдеться в судовій ухвалі, американська компанія просить суд заборонити використовувати позначення NIKE (великими літерами), оскільки воно схоже на логотип американського виробника і може вводити покупців в оману.

Також відомий виробник спортивного одягу та приладдя полягає на повній забороні використання позначення Nike, незалежно від кольору та розміру літер. Компанія просить заборонити наносити логотип на продукцію, зберігати товари з нанесеним позначенням і використовувати їх в рекламі та в мережі Інтернет, а також імпортувати і експортувати речі з таким позначенням.

Крім того, американська компанія просить суд вилучити з обігу і знищити 1 520 пар взуття, імпортованих «Торгосферою» від китайської компанії Wenzhou land port international trade Co.

Підготовче засідання у справі призначено на 19 листопада.

До слова, раніше власники львівського магазину Winetime на просп. Чорновола скасували штраф за нелегальне використання пісень німецького рок-гурту Scorpions та шведського поп-співака Danny. Власників магазину зобов'язали сплатити 32 тис. грн, проте вони оскаржили це рішення.