Біля українського вантажного літака Ан-124 виявили безпілотник з детонатором

Федеральний уряд Німеччини поклав відповідальність за спробу теракту в аеропорту Лейпцига на російські спецслужби. У Берліні заявили, що у відповідь на дії Москви запровадять низку заходів. Про це повідомили міністр внутрішніх справ Александр Добріндт і міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль, передає газета Der Spiegel.

Александр Добріндт заявив, що на причетність Росії до гібридної атаки 4 серпня вказують результати розслідування поліції, характер атаки та дані спецслужб. За його словами, під час операції використовували засоби, характерні для інших російських гібридних атак. Безпосередні виконавці теракту в Лейпцигу, за його словами, належали до так званих агентів «низького рівня».

Йоганн Вадефуль заявив, що Німеччина й надалі чинитиме опір своїм противникам й рішуче продовжуватиме підтримувати Україну. Водночас Берлін планує запровадити щодо Росії низку заходів:

розірвати договір з «Російським домом» у Берліні;

посилити контроль за росіянами, які вʼїжджають до країни;

викликати російського посла;

посилити тиск на російський «тіньовий флот».

«Наше послання керівництву Росії чітке: ми не дозволимо російським атакам розколоти нашу суспільну згуртованість або залякати нас», – заявив німецький міністр закордонних справ.

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем заявив про повну солідарність Альянсу з Німеччиною після російської гібридної атаки в Лейпцигу 4 серпня.

«Докази очевидні. І я вітаю заходи, оголошені Німеччиною у відповідь. НАТО продовжуватиме зміцнювати нашу здатність стримувати та захищати всіх членів Альянсу від будь-якої загрози – зокрема від зловмисних дій, подібних до тих, що відбулися в Лейпцигу та в інших місцях на території Альянсу», – написав Рютте.

Дрон з вибухівкою в німецькому аеропорту – що відомо

Увечері 4 серпня біля українського вантажного літака Ан-124 в аеропорту Лейпцига знайшли дрон із вибухівкою, інший вантажний літак на висоті 400 метрів зіткнувся з неідентифікованим об’єктом і отримав незначні пошкодження.

Зазначалося, що дрон врізався в крило літака, однак з невідомих причин не вибухнув. У крилах таких літаків зазвичай розташовані паливні баки, тому вибух міг спричинити масштабну пожежу або серйозно пошкодити літак.

Як з’ясували фахівці, дрон був оснащений вибухівкою Semtex, яку використовують розвідувальні служби та терористи. За даними німецьких медіа, вибуховий пристрій був замаскований під звичайну металеву банку.

Німецькі медіа раніше припускали, що літак Ан-124 міг перевозити боєприпаси для України. Однак згодом Міністерство внутрішніх справ Німеччини спростувало цю інформацію.

У Міністерстві закордонних справ України також повідомляли, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а літаки авіакомпанії «Антонов» не зазнали пошкоджень.

Лейпциг є одним із найбільших вантажних авіаційних вузлів Європи. Його інфраструктурою користуються, зокрема, американські військові та союзники по НАТО для перевезення вантажів, пов’язаних із постачанням Україні озброєння.