Німецьку компанію оштрафували майже на €200 тис. за порушення режиму санкцій проти Росії

СвітОлег Костюк, 9 січня14290

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На компанію з німецького Ульма, що експортувала у Росію обладнання подвійного призначення, було накладено штраф у розмірі 190 тис. євро. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на німецьке видання Stuttgarter Nachrichten.

За даними видання, поставлене російській стороні обладнання може використовуватися в тому числі у військових цілях.

На експорт такого обладнання до Росії у зв’язку з санкціями ЄС проти Москви фірма повинна була отримати спеціальний дозвіл, проте поставила техніку без нього.

«У запиті на дозвіл як правило, відмовляють, якщо політична ситуація в країні, куди слідує вантаж, не відповідає зовнішній політиці і політиці безпеці Німеччини, тобто якщо було прийнято рішення про ембарго або санкції», – пояснила німецька митна служба.

Про назву компанії та про те, які саме машини були поставлені, не повідомляється.

Співробітникам митниці стало відомо про незаконний експорт, коли вони оглядали запасну частину для однієї з машин. Зазначається, що сама техніка вже покинула ЄС без відповідного дозволу. Відповідно до розслідування митниці, компанія поставила машини передчасно, щоб уникнути неминучих контрактних штрафів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на тлі скандалу з турбінами Siemens, які завдяки махінаціям Росії незаконно опинилися в окупованому Криму, німецький концерн уклав з РФ нову угоду.

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