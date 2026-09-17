Складність тестового завдання – це показник успішності виконання цього завдання учасниками тестування

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) оприлюднив офіційний звіт про результати НМТ у 2026 році. Фахівці проаналізували відповіді та помилки учасників, визначивши складність тих чи інших завдань.

У звіті вказано, що під час тестування з української мови учасникам було складно дібрати синоніми до іншомовних слів: емоції, ратифікувати, елемент, ентузіазм, ліміт, еластичний, екіпірування. Складність цього завдання оцінюють у 27,5%, тобто всього 27,5% учасників НМТ змогли успішно з ним впоратися.

Складність тестового завдання – це показник успішності виконання цього завдання учасниками тестування. Його визначають як відношення (у відсотках) кількості балів, набраних усіма учасниками за виконання цього завдання, до максимальної кількості балів, яку вони могли б отримати за його виконання. Якщо складність становить 80 – 100%, то завдання є дуже легким, якщо показник складності менший за 20%, то тест, відповідно, є дуже складним.

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«Аналіз психометричних даних дає підстави стверджувати, що активний словник тестованих досить обмежений, тому їм важко дібрати синоніми до слів емоції, ратифікувати, елемент, ентузіазм, ліміт, еластичний, екіпірування, хоча ці лексеми побутують у шкільних курсах», – вказано у звіті УЦОЯО.

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Складним для учасників НМТ було й завдання на виявлення лексичної помилки в реченні (складність – 21,7 %), оскільки їм непросто концентрувати увагу на реченні в цілому. Водночас завдання на виявлення лексичної помилки в словосполученні є оптимальним (складність – 39,7 %).

Компетентнісне завдання, за допомогою якого перевіряли вміння не лише правильно розставляти розділові знаки, а й обґрунтовувати їх вживання, виявилося дуже складним (складність – 16,6 %). Учасники вживають розділові знаки інтуїтивно, без чіткого розуміння правил пунктуації.

«Складними були завдання з орфоепії та синтаксису, оскільки потребували глибоких знань і концентрації мисленнєвої діяльності. Значна частина учасників тестування до цього не підготовлена», – вказано у звіті.