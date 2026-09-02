Судно «Професор Молчанов» арештували на вимогу «Нафтогазу»

Норвегія арештувала російське круїзне судно «Професор Молчанов». Його арешт має забезпечити стягнення з Росії 4,2 млрд доларів за незаконне захоплення активів «Нафтогазу» у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили у середу, 2 вересня, у пресслужбі «Нафтогазу».

Норвезькі правоохоронці арештували судно за заявою української компанії. Рішення про арешт виніс Окружний суд Нур-Трумс і Сенья 31 серпня. Відповідно до судового рішення, судно не може залишати свого місця перебування.

«Це ще один важливий крок до відновлення справедливості за незаконне захоплення Росією активів “Нафтогазу” в Криму. Росія не може уникнути відповідальності, просто відмовляючись виконувати міжнародне арбітражне рішення. Ми продовжимо розшукувати російські активи по всьому світу, доки присуджена Нафтогазу та іншим компаніям Групи Нафтогаз компенсація не буде сплачена», – повідомив виконувач обовʼязків голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко.

Питання щодо пасажирів, які перебувають на борту судна, вирішують норвезькі органи влади.

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Зазначається, що судно «Професор Молчанов» належить Росії та використовується для комерційних експедиційних круїзів. Зокрема, корабель виходив у рейси до норвезького острова Свальбард. За даними MarineTraffic, станом на 2 вересня корабель перебуває у порту Баренцбурга у Свальбарді.