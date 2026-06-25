Росіяни вбили балістичною ракетою 24-річного та 25-річного демінерів на Херсонщині

Норвезька гуманітарна організація Norwegian People’s Aid зупинила всі поточні операції з розмінування на території України після того, як 24 червня на Херсонщині загинули двоє її українських співробітників. Про це повідомила пресслужба організації ввечері 24 червня.

«Цей напад показує, наскільки небезпечно бути гуманітарним працівником в умовах війни та конфлікту. На жаль, це частина глибоко тривожної тенденції: гуманітарні організації, такі як наша, захищені міжнародним правом, проте стають мішенями все частіше. Зрештою, це впливає на цивільне населення, яке залежить від нашої допомоги», – сказав генеральний секретар організації Раймонд Йохансен.

У Norwegian People’s Aid нагадали, що працюють в Україні з 2022 року і є однією з десяти найбільших гуманітарних організацій в країні. Організація займається розмінуванням та знешкодженням залишків вибухонебезпечних предметів, здійснює захист та підготовку цивільного населення до конфліктів, працює над продовольчою безпекою, а також бореться з сексуальним та гендерним насильством. Організація налічує 475 співробітників в Україні.

Як писав ZAXID.NET, 24 червня росіяни завдали удару балістичною ракетою «Іскандер-М» по території біля села Новопетрівка на Херсонщині. Унаслідок атаки загинули 24-річний та 25-річний українські фахівці з розмінування норвезької гуманітарної організації Norwegian People’s Aid. Ще четверо їхніх колег отримали поранення. Херсонська обласна прокуратура розпочала розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

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