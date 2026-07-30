Квартальна форма запроваджена ще з початку року, але до липня її не затверджували

Міністерство фінансів України затвердило нові форми Податкового розрахунку сум доходу для ФОПів, які мають найманих працівників та роблять виплати фізичним особам. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Ідеться про форму квартального звіту, що мала використовуватись ще з початку року на заміну щомісячному звіту, який ввели в 2025 році. Проте нові форми набрали чинності лише 17 липня 2026 року.

Застосування форм починається з 1 серпня для звітування:

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фізичних осіб – підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність – з поданням нового квартального Розрахунку із розбивкою показників за місяцями кварталу.

До цього часу ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, можуть продовжувати подавати розрахунок за чинною місячною формою, оскільки квартальна форма ще не застосовується. Наразі ДПС приймає та опрацьовує такі розрахунки за квітень – червень 2026 року.

Дублювати звітність не потрібно:

якщо ви вже подали розрахунок за всі місяці за місячною формою, повторно подавати його після запровадження квартальної форми не потрібно;

якщо ж звітність за місячною формою подана не за всі місяці кварталу, квартальний Розрахунок необхідно подати лише за ті місяці, за які звітність не подавалася.

Прозвітувати за другий квартал 2026 року потрібно до 10 серпня. Розрахунок подається лише у разі нарахування або виплати доходів фізичним особам у звітному періоді.

Ще 30 і 31 липня ФОПи можуть подати розрахунок за місячною формою, а вже з 1 серпня – лише за квартальною. При цьому потрібно встигнути подати розрахунок за квартальною формою впродовж 10 днів.

З 1 серпня нові форми звітності мають з’явитися в «Електронному кабінеті платника податків», а також на різних бухгалтерських платформах і сервісах.