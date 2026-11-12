В селі Гійче Рава-Руської громади розробили детальний план виробничої та громадської територій, прилеглих до вул. Героїв України. Йдеться про понад 9 га території колишнього колгоспу, де хочуть розвивати виробництво. Оголошення про громадські обговорення ДПТ оприлюднене на сайті Рава-Руської міськради 10 листопада, а самі слухання заплановані на 11 грудня.

Як розповів у коментарі ZAXID.NET міський голова Рава-Руської Іван Івануса, йдеться про територію колишнього колгоспу, де кілька підприємців мають нерухомість, а також про прилеглу ділянку каплиці, яку використовує релігійна громада села Гійче, та вільні від забудови землі.

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«Ми вирішили впорядкувати статус земельних ділянок, внести їх в кадастр, щоб мати змогу оформити договори оренди з власниками нерухомості на цій землі. А вільні ділянки через аукціон запропонуємо інвесторам. Також поруч є релігійна споруда, то її територію включили в план, щоб релігійна громада сама не платила за ДПТ», – пояснив Іван Івануса.

Що планується на території

Згідно з оприлюдненою документацією, на території проєктування передбачається розвиток виробничих, складських, громадських та релігійних об’єктів, існуючого магазину та підрозділу місцевої пожежної охорони, а також транспортної та інженерної інфраструктури, благоустрою й озеленення.

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Ділянку загальною площею 9,4 га пропонується поділити на дев’ять менших. На трьох ділянках вже є бізнес-об’єкти – підприємство легкої промисловості, магазин та складські приміщення в колишньому корівнику. Громада після всіх землевпорядних процедур укладе з власниками нерухомості договори оренди землі, тоді вони матимуть змогу реконструювати свої приміщення та розширити бізнес.

На одній ділянці розташована трансформаторна підстанція, на ще двох – каплиця і місцевий підрозділ ДСНС. На території біля каплиці планують збудувати недільну школу, а також облаштувати озеленені зони для відпочинку та стоянку для понад 100 автомобілів.

Що пропонують бізнесу

Також на території будуть дві вільні земельні ділянки площею 1,6 та 1,7 га, які планують запропонувати інвесторам через аукціон. На одній хочуть збудувати новий виробничий комплекс зі складськими та адміністративними будівлями, стоянками і господарськими майданчиками, а на іншій – виробничі та складські об’єкти з майданчиками для обслуговування транспорту.

Також на території планують облаштувати внутрішні проїзди, стоянки для легкового та вантажного транспорту, інженерну інфраструктуру, пішохідні зони, озеленення та місця відпочинку працівників.

Іван Івануса закликав потенційних інвесторів заходити в Рава-Руську громаду. Додамо, село Гійче розташоване приблизно за 60 км від Львова і за 18 км автодорогою від прикордонного пункту пропуску «Рава-Руська – Гребенне».