З 14 серпня банки обмежать перекази новим і «сплячим» ФОПам

Банки з 14 серпня 2026 року запровадять нові ліміти на грошові перекази для частини фізичних осіб-підприємців та компаній. Обмеження стосуватимуться новостворених і неактивних («сплячих») ФОПів та юридичних осіб. Їх застосовуватимуть у два етапи – із серпня та листопада. Такі зміни передбачає оновлений Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, який банки підписали 14 травня.

Йдеться не про всіх підприємців. Нові правила стосуватимуться лише нових або тих ФОПів і компаній, які тривалий час не вели діяльності, а також щодо яких банки застосують відповідні критерії ризику в межах фінансового моніторингу.

Згідно з документом, з 14 серпня для нових і неактивних ФОПів встановлять такі місячні ліміти на перекази:

для ФОП першої групи – до 600 тис. грн;

для ФОП другої та третьої груп – до 3 млн грн.

Для нових і «сплячих» юридичних осіб ліміт становитиме до 5 млн грн на місяць.

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Другий етап запровадять у листопаді 2026 року. Тоді ліміти зменшать:

для ФОП першої групи – до 400 тис. грн на місяць;

для ФОП другої та третьої груп – до 1 млн грн;

для нових і неактивних юридичних осіб – до 2 млн грн на місяць.

Водночас обмеження не застосовуватимуть до клієнтів із підтвердженими джерелами доходів, зокрема зарплатних клієнтів, інших осіб із документально підтвердженими доходами, а також волонтерів, яких банк ідентифікував відповідно до вимог Національного банку.

Крім того, меморандум передбачає загальні ліміти для клієнтів без підтверджених доходів. Для клієнтів із високим рівнем ризику вони становлять до 50 тис. грн на місяць, а для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику – 100 тис. грн на місяць.

Поняття «нового ФОПа» банки визначатимуть відповідно до правил фінансового моніторингу. Залежно від внутрішніх процедур банку до цієї категорії можуть відносити підприємців, які працюють від шести до дванадцяти місяців після реєстрації.