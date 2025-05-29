Зміни в номерації почнуть діяти з 25 травня

Тернопільська міська рада введе єдину систему номерів для громадського транспорту з 25 червня. Номери поміняють як для тролейбусів, так і для автобусів. Зроблять це для зручності пасажирів і для того, щоб транспорт не мав однакових номерів.

«Наразі в місті одночасно курсують маршрути з однаковими номерами, наприклад, автобус №8 і тролейбус №8. Це спричиняє незручності для пасажирів, особливо гостей міста, і ускладнює заміну одного виду транспорту іншим», – повідомили в Тернопільській міській раді 29 травня.

В місті планують запровадити наскрізну нумерацію, яка давно діє в європейських містах. Нова система нумерації громадського транспорту допоможе управлінню транспорту та зв’язку при екстрених ситуаціях гнучко замінювати необхідні тролейбуси та автобуси.

Як зміняться номери тролейбусів і автобусів:

Зміни нумерації тролейбусів та автобусів



В Тернополі мережа громадського транспорту з оновленою нумерацією почне діяти з 25 червня.